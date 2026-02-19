Aksaray / Mahmut Şen / Yeniçağ

Aksaray’da bir inşaatta meydana gelen iş kazasında 1 işçi yaralandı.



Olay, Büyük Bölcek Mahallesi’nde bulunan 5 katlı bir inşaatta yaşandı. İnşaatta su tesisatçısı olarak çalışan İ.M. (44), 2’nci kattan yaklaşık 10 metre yükseklikten asansör boşluğuna düştü. Çalışma arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Asansör boşluğunda mahsur kalan işçi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı işçi, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili iş kazası kapsamında soruşturma başlattı.