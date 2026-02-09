Aksaray / Mahmut Şen / Yeniçağ

Aksaray’da bir ilkokulda gece saatlerinde devreye giren yangın alarmı, çevrede kısa süreli paniğe yol açtı. Taşpazar Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde bulunan ilkokulun çatısından duman çıktığını gören emniyet güçlerine bağlı yaya devriyesi bekçiler, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede okula ulaşan ekipler, okul yetkilisine haber verilmesinin ardından binaya giriş yaptı. İtfaiye ekipleri, çatıdan duman çıktığı yönündeki ihbar üzerine çatı bölümünde detaylı inceleme gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde okulda herhangi bir yangın veya tehlikeli duruma rastlanmadı. Yangın alarmının neden devreye girdiğinin, alarm servis yetkilileri tarafından yapılacak teknik inceleme sonrası netlik kazanacağı bildirildi.

Ekipler, gerekli kontrollerin tamamlanmasının ardından olay yerinden ayrıldı.