

Aksaray / Mahmut Şen / Yeniçağ



Kaza, akşam saatlerinde Fatih Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 68 plakalı otomobilin sürücüsü Y.T. (20) ile yine 68 plakalı otomobilin kadın sürücüsü S.E., bulvar üzerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.



Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da kullanılamaz hale gelirken, otomobil sürücüleri ile araçta yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından 3 ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, hurdaya dönen araçlar çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı.