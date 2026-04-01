Mahmut Şen / Aksaray - Yeniçağ

Kaza akşam saatlerinde Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi.

68 plakalı sürücüsü olay yerinden firar eden otomobil ile yine aynı 68 plakalı otomobil sürücüsü H.K (73) kontrollü yolda çarpıştı.

Çarpışma esnasında yolcu konumunda bulunan H.K (55) yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen112 acil çağrı merkezine bildirdi.

Olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.

Kazada yaralanan yolcu konumundaki kişiye olay yerinde ilk müdahalenin ardından ambulansla Aksaray eğitim ve araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Diğer yandan diğer otomobil sürücüsü kaza yerinden firar ederek polis otomobil sürücüsünü tespit etmeye çalışıyor.

Sürücüsü firar eden otomobil trafikten men edilerek kaza çekici marifetiyle olay yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor