Aksaray / Mahmut Şen / Yeniçağ

Kaza, sabah saat 05.45 sularında Yavuz Sultan Selim Mahallesi 5200 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yoldan geçen diğer sürücüler sulama kanalına uçmuş bir aracı fark ederek durumu yetkililere bildirdi.



İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, suya gömülen 68 plakalı hafif ticari kamyonetin içinde sürücü ya da herhangi bir kişinin bulunup bulunmadığını belirlemek için çalışma başlattı.



Olay yerinde bulunan yetkililer tarafından yapılan incelemeler ve AFAD’a bağlı dalgıç ekiplerin (balık adamlar) su altında gerçekleştirdiği detaylı arama sonucunda, araç içerisinde herhangi bir kişiye rastlanmadı.



Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, araçta kimsenin olmadığının belirlenmesi çevrede bulunan vatandaşlara rahat bir nefes aldırdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.