Edinilen bilgilere göre, kaza Küçük Bölcek Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı üzerinde gerçekleşti. 68 plakalı otomobiliyle Kapadokya Bulvarı istikametine seyir halinde olan Berat B.Ö. (19), henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç savrularak yol kenarındaki ağaca çarptı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza sonrası kullanılamaz hale gelen araç, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.