

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ

Aksaray İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen “Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek” projesi kapsamında Güller Ceylan Acar İlkokulu’nda düzenlenen etkinlikte öğrencilere sağlıklı yaşam bilinci kazandırıldı. Program sonunda çocuklara “Sağlık Elçisi Belgeleri” takdim edildi.

Toplum sağlığını güçlendirmeyi hedefleyen Aksaray İl Sağlık Müdürlüğü, geleceğin sağlıklı bireylerini yetiştirmek amacıyla çocuklara yönelik bilinçlendirme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda hayata geçirilen “Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek” etkinliği, Güller Ceylan Acar İlkokulu’nda geniş katılımla gerçekleştirildi.

Etkinlikte öğrencilere erken yaşta sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırılması hedeflenirken, çocukların yalnızca bireysel sağlıkları değil, çevrelerine de örnek olacak birer “sağlık elçisi” olarak yetişmeleri amaçlandı.

Program kapsamında öğrencilere;

Teknoloji bağımlılığıyla mücadele,

Kişisel hijyen bilinci,

Sağlıklı ve dengeli beslenme,

Fiziksel aktivitenin önemi,

Ağız ve diş sağlığı

başlıklarında yaş gruplarına uygun bilgilendirmeler yapıldı. Anlatımlar, görsel ve eğitici materyallerle desteklenerek çocukların ilgisini çekecek şekilde sunuldu.

“SAĞLIK ELÇİSİ BELGELERİ” TAKDİM EDİLDİ

Etkinliğin sonunda Aksaray İl Sağlık Müdürlüğü yöneticileri ve okul idaresinin katılımıyla öğrencilere “Sağlık Elçisi Belgeleri” verildi. Belgelerle birlikte çocukların sağlıklı yaşam konusunda sorumluluk almaları ve öğrendiklerini çevreleriyle paylaşmaları teşvik edildi.

112 ASH VE UMKE TANITIMI YAPILDI

Programın dikkat çeken bölümlerinden biri ise 112 Acil Sağlık Hizmetleri (ASH) ve UMKE tanıtımı oldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan sunumlarda, acil durumlarda doğru davranış biçimleri anlatıldı; ilkyardımın hayati önemi çocuklara sade ve anlaşılır bir dille aktarıldı.

“BİLGİYLE GÜÇLENEN NESİLLER”

Yetkililer, bu tür etkinliklerin çocukların bilinç düzeyini artırdığını ve uzun vadede toplum sağlığına doğrudan katkı sunduğunu vurguladı. Okul yönetimi ise programdan duydukları memnuniyeti dile getirerek, benzer çalışmaların devam etmesini temenni etti.

Aksaray İl Sağlık Müdürlüğü’nün öncülüğünde gerçekleştirilen bu etkinlikle, çocukların sağlıklı bir geleceğe hazırlanması yönünde önemli bir adım atılmış oldu. Yetkililer, “Birlikte daha sağlıklı yarınlara” hedefi doğrultusunda benzer çalışmaların kent genelinde süreceğini belirtti.