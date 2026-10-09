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Kaynak: AA / DHA / İHA

Kaza, Aksaray Ankara-Niğde Otoyolu’nun Ortaköy gişelerinde meydana geldi. Otoyolda gişeye girmek isteyen Murat Furkan Kaynak (24) yönetimindeki otomobil beton bariyerlere çarptı. Hurdaya dönen otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan sürücüye ilk müdahalede bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Öte yandan yetkililer sık sık sürücüleri trafik kurallarına uymaları gerektiği konusunda uyarıyor.