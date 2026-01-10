Mahmut ŞEN YENİÇAĞ -AKSARAY

Aksaray’da minibüs ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Yaralılardan otomobil sürücüsü ile 1 yaşındaki kızının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Kalanlar Mahallesi Aksaray–Ihlara yolu üzerinde meydana geldi. Hüseyin Öz’ün kullandığı minibüs ile Murat Demirbaş yönetimindeki otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle karşı yönden gelerek çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde sıkışan sürücü Murat Demirbaş, eşi Filiz Demirbaş ve 1 yaşındaki kızları Nevriye Betül Demirbaş, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı.

Kazada yaralanan toplam 6 kişi, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneden alınan bilgilere göre Murat Demirbaş ile 1 yaşındaki kızının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.