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Kaynak: Haber Merkezi

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



Aksaray Valisi Murat Duru, Eskil ilçesine bağlı Karakol Yaylası’nda elma hasadına katılarak üreticilerle bir araya geldi. Yaklaşık 800 hektarlık alanda bodur elma üretimi yapılan bölgede elde edilen ürünlerin yaklaşık yüzde 90’ının ihraç edildiği bildirildi. Vali Duru, tarımsal üretimin ve çiftçinin emeğinin önemine dikkat çekerek üreticilere bereketli sezon temennisinde bulundu.

AKSARAY’DA TARIMSAL ÜRETİMİN ÖNEMLİ MERKEZLERİNDEN BİRİ

Aksaray’da tarımsal üretimin çeşitlendirilmesine yönelik çalışmalar sürerken, Eskil ilçesine bağlı Karakol Yaylası’nda gerçekleştirilen elma üretimi dikkat çekiyor.

Aksaray Valisi Murat Duru, elma hasat sezonunda Karakol Yaylası’na giderek üreticilerin çalışmalarını yerinde inceledi. Vali Duru’ya ziyaretinde Eskil Kaymakamı Taha Soydaş ile İl Tarım ve Orman Müdürü Nejdet Demir eşlik etti.

Vali Duru, bölgede çiftçi Hakan Acar’a ait elma bahçesini ziyaret ederek devam eden hasat çalışmalarına katıldı. Bahçede yetiştirilen bodur elma çeşitleri hakkında üreticilerden bilgi alan Duru, hasat sürecini yerinde takip etti.

YAKLAŞIK 800 HEKTARLIK ALANDA ÜRETİM

Karakol Yaylası’ndaki üretim alanında yaklaşık 800 hektarlık alanda elma yetiştiriciliği gerçekleştirildiği belirtildi.

Modern üretim teknikleriyle yetiştirilen bodur elma çeşitlerinin önemli bir bölümünün yurt dışı pazarlara gönderildiği ifade edilirken, elde edilen ürünlerin yaklaşık yüzde 90’ının ihraç edildiği bilgisi paylaşıldı.

Ürünlerin bir bölümünün doğrudan ihracata gönderildiği, bir bölümünün ise uygun koşullarda depolanarak daha sonraki süreçte yurt dışı pazarlarına sevk edildiği aktarıldı.

Bu durum, Aksaray’daki tarımsal üretimin yalnızca iç piyasaya yönelik olmadığını, bölgedeki bazı üretim merkezlerinin ihracata dönük üretim kapasitesine de sahip olduğunu ortaya koyuyor.

VALİ DURU HASAT ÇALIŞMALARINA KATILDI

Elma bahçesinde üreticilerle sohbet eden Vali Murat Duru, hasat çalışmalarını yakından inceledi. İşçilerle ve üreticilerle bir araya gelen Duru, sezonun gidişatı ve üretim süreci hakkında bilgi aldı.

Hasat döneminin üretici açısından önemli bir süreç olduğuna dikkat çeken Duru, çiftçilere bereketli ve hayırlı bir sezon diledi.

Vali Duru, Aksaray'ın tarımsal üretim potansiyeline dikkat çekerek çiftçinin emeğinin karşılığını almasının önemine vurgu yaptı.

“ÜRETİLEN ELMALARIN YAKLAŞIK YÜZDE 90’I İHRAÇ EDİLİYOR”

Ziyaret sırasında değerlendirmelerde bulunan Vali Murat Duru, üretim alanındaki çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Duru, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Çok güzel bir elma bahçesinde hasat dönemine şahitlik ediyoruz. Hakan Acar kardeşimizin oluşturduğu bu bahçede bodur elma üretimi gerçekleştiriliyor. Üretilen elmaların yaklaşık yüzde 90’ının ihraç edilmesi ayrıca bizleri memnun ediyor. Bir kısmı doğrudan ihraç edilirken, bir kısmı da depolarda muhafaza edilerek daha sonra yurt dışına gönderiliyor.”

Aksaray'daki üretimin ihracata yönelmesinin önemine dikkat çeken Duru, tarımsal üretimde elde edilen ürünlerin katma değerinin artırılmasının üretici açısından da önem taşıdığını belirtti.

“ÇİFTÇİMİZİN ALIN TERİ ÇOK KIYMETLİ”

Aksaray’da bu yıl yağışların olumlu seyretmesinin tarımsal üretime de yansıdığını ifade eden Vali Duru, üretimde verim artışı yaşandığını belirtti.

Duru açıklamasında şu değerlendirmeyi yaptı:

“Böylesine güzel ve verimli bir bahçeyi görmekten büyük mutluluk duyuyorum. Hakan kardeşimize ve ekibine bereketli bir hasat diliyorum. Aksaray’da bu yıl yağışların da iyi gitmesiyle tarımsal üretimde önemli bir verim artışı yaşanıyor. Çiftçimizin alın terinin ve emeğinin karşılığını alması bizim için son derece kıymetli. Çiftçilerimiz büyük emek ve gayret gösteriyor.”

TARIMSAL ÜRETİMDE İHRACAT VURGUSU

Karakol Yaylası’ndaki elma üretiminde ürünlerin büyük bölümünün ihraç edilmesi, Aksaray'ın tarım sektöründeki üretim kapasitesinin yanı sıra dış pazara yönelik potansiyelini de gündeme taşıyor.

Üretimin yaklaşık yüzde 90'ının ihracata konu olması, bölgede yetiştirilen elmanın yalnızca yerel ve ulusal tüketim açısından değil, uluslararası pazarlar bakımından da değerlendirildiğini gösteriyor.

Özellikle depolama imkanlarının kullanılmasıyla ürünlerin hasat döneminin ardından da pazarlanabilmesi, tarımsal ürünlerin ekonomik değerinin korunması açısından önem taşıyor.

“DEVLETİMİZ ÇİFTÇİLERİMİZİN HER ZAMAN YANINDA”

Vali Duru, açıklamasının devamında devlet kurumlarının üreticilere yönelik çalışmalarına da değindi.

Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumların çiftçilerin yanında olduğunu belirten Duru, üreticilerin desteklenmesinin tarımsal üretimin sürdürülebilirliği açısından önem taşıdığını ifade etti.

Duru, sözlerini şöyle tamamladı:

“Hakan Acar kardeşimize ve ekibine teşekkür ediyorum. Devletimiz ve Tarım ve Orman Bakanlığımız, çiftçilerimizin her zaman yanında. Çiftçilerimiz bizim için çok kıymetli. Allah işlerini güçlerini rast getirsin, kazançlarını bereketli eylesin.”

HASAT DÖNEMİNDE ÜRETİCİNİN EMEĞİ SAHADA

Aksaray’da tarımsal üretimin önemli dönemlerinden biri olan hasat sezonu devam ederken, Eskil Karakol Yaylası’ndaki elma bahçelerinde de yoğun çalışma sürüyor.

Üreticiler, yıl boyunca gerçekleştirilen bakım, sulama ve diğer tarımsal faaliyetlerin ardından yetişen ürünleri hasat ederek pazara ve ihracat sürecine hazırlıyor.

Vali Murat Duru’nun gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında üreticilerle doğrudan bir araya gelinmesi ve hasat çalışmalarının sahada incelenmesi, tarımsal üretimin kent ekonomisi açısından taşıdığı önemi bir kez daha gündeme getirdi.

Aksaray’ın farklı ilçelerinde sürdürülen tarımsal faaliyetlerle birlikte, üretimden depolamaya, pazarlamadan ihracata kadar uzanan zincirin güçlendirilmesi, üreticinin emeğinin ekonomik değere dönüşmesi açısından önem taşıyor.

Karakol Yaylası’ndaki elma üretiminde ise ürünlerin yaklaşık yüzde 90’ının ihraç edilmesi, bölgedeki üretimin dış pazarlara erişim açısından ulaştığı seviyeyi ortaya koyan önemli göstergelerden biri olarak öne çıkıyor.