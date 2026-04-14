

Aksaray / Mahmut Şen / Yeniçağ

Edinilen bilgiye göre, Aksaray’da ehliyetsiz olduğu belirlenen 68 plakalı otomobil sürücüsü, Şahin Motorize Trafik Polis ekiplerini harekete geçirdi. Pınar Mahallesi üzerinde ekiplerin “dur” ihtarına uymayan ve kaçmaya başlayan sürücü ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı.

Yaklaşık 10 dakika süren kovalamaca, Kılıçarslan Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde uygulanan kapama yöntemiyle son buldu.

Yapılan incelemede sürücünün 16 yaşındaki B.K. olduğu ve aracı babasından izinsiz aldığı belirlendi.

Olayın ardından araç 3 ay süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi. Sürücüye çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle toplam 379 bin 881 TL idari para cezası uygulandı. Yetkililer, hem sürücülerin hem de vatandaşların güvenliği için denetimlerin aralıksız süreceğini vurguladı.