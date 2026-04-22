Aksaray / Mahmut Şen / Yeniçağ

Aksaray’da ehliyetsiz olduğu belirlenen bir motosiklet sürücüsü, polis ekiplerinin “dur” ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Yaklaşık 10 dakika süren kovalamaca sonucunda şüpheli yakalandı.

Olay, Nevşehir Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre polis ekipleri, 20 yaşındaki Ş.B. isimli motosiklet sürücüsünü durdurmak istedi. Ancak sürücü ihtara uymayarak motosikletiyle kaçmaya başladı. Trafik kurallarını ihlal ederek ilerleyen sürücünün peşine motorize trafik polisleri düştü.

Kovalamaca, Yunus Emre Mahallesi 7065 Sokak’ta sona erdi. Motosiklet sürücüsü, ekipler tarafından köşeye sıkıştırılarak yakalandı.



329 BİN 500 TL CEZA KESİLDİ



Yapılan kontrollerde Ş.B.’nin ehliyetsiz motosiklet kullandığı tespit edildi. Ehliyetsiz motosiklet kullanma, “dur” ihtarına uymama ve polisten kaçma gibi ihlaller nedeniyle sürücüye toplam 329 bin 500 TL idari para cezası uygulandı.

Motosiklet 3 ay süreyle trafikten men edilerek otoparka çekilirken, şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.