Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



Aksaray İl Özel İdaresi koordinesinde yapımı bitirilen eğitim yatırımları sahada mercek altına alındı. Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Samet Öztürk, tamamlanan okul ve atölye binalarında incelemelerde bulunarak teknik ekipten yürütülen çalışmalar hakkında ayrıntılı bilgi aldı.

Aksaray’da mesleki eğitimin fiziki altyapısını güçlendirecek önemli projeler bir bir hayata geçiriliyor. İl Özel İdaresi tarafından yapımı tamamlanan yeni derslik ve atölye alanları, hem öğrencilerin daha modern ortamlarda eğitim almasına hem de uygulamalı öğretimin kapasitesinin artmasına katkı sağlayacak.

Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Samet Öztürk, bitirilen yatırımları yerinde görmek amacıyla saha ziyaretinde bulundu.

PROJELER TEK TEK İNCELENDİ

Program kapsamında;

Şehit Yavuz Çoban Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde yapımı tamamlanan 24 + 24 derslik ile 6 atölye,

TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Atölye Binası

gezildi, yürütülen imalatlar ve teknik detaylar hakkında yetkililerden bilgi alındı.

Öztürk’e ziyaret sırasında ilgili birim amirleri ve teknik personel eşlik etti.

TEKNİK EKİPTEN DETAYLI BRİFİNG

Gerçekleştirilen incelemelerde; binaların fiziki yeterliliği, donanım durumu, kullanım alanları ve eğitim öğretime hazır hale gelme süreci değerlendirildi. Yetkililer, projelerin planlanan takvim doğrultusunda tamamlandığını ifade etti.

Yapılan yatırımların özellikle mesleki eğitimde uygulama imkanlarını artırması bekleniyor.

MESLEKİ EĞİTİME GÜÇLÜ ALTYAPI

Yeni derslik ve atölyelerin hizmete girmesiyle birlikte öğrenci kapasitesinde rahatlama sağlanması, eğitim kalitesinin yükselmesi ve sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli ara eleman yetiştirilmesine katkı sunulması hedefleniyor.

İl Özel İdaresi’nin kent genelinde eğitim yatırımlarına yönelik çalışmalarının ise aralıksız süreceği bildirildi.

SÜREÇ YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Yetkililerin sahadaki incelemeleri, tamamlanan projelerin yanı sıra devam eden yatırımların da planlanan standartlarda ilerlemesi açısından önem taşıyor.

Eğitim camiası, yeni yapıların kısa süre içerisinde öğrencilerin kullanımına sunulmasını bekliyor.