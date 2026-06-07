Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Aksaray’ın Sultanhanı ilçesinde meydana gelen şiddetli dolu yağışının ardından, hasar gören tarım alanlarında saha incelemesi gerçekleştirdi. İlçeye bağlı Eskioba mevkisindeki tarlaları ziyaret eden Bayraktar, ürünleri zarar gören üreticilerle bir araya gelerek son durum hakkında bilgi aldı.

25 BİN DEKAR TARIM ALANI AFETTEN ETKİLENDİ

İncelemelerinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan TZOB Genel Başkanı Bayraktar, doğal afetlerin Türk çiftçisini son yıllarda ciddi şekilde sarstığını dile getirdi. Geçmiş dönemlerdeki iklim krizlerine değinen Bayraktar, şu verileri paylaştı:

2025 Yılı Afet Raporu: Geçen yıl ülke genelinde 1011 doğal afet kayda geçti. 65 şehirde don felaketi yaşanırken; dolu ve hortum olayları üretimi baltaladı.

Gelen bol yağışların ardından 5 Haziran'da yaşanan dolu felaketinin bölgeyi olumsuz etkilediğini belirten Bayraktar, "Sultanhanı ilçemizde ilk tespitlere göre hububat, ayçiçeği ve yonca ekili 25 bin dekar civarında bir alan zarar görmüş durumda. Çiftçimizin yaralarının en kısa sürede sarılması ve zararların karşılanması adına Ankara nezdinde gerekli tüm girişimlerde bulunacağız" dedi.

TMO ALIM FİYATLARI VE 3 LİRA PRİM TALEBİ

Konuşmasında 2026 üretim dönemi hububat alım fiyatlarına da değinen Bayraktar, açıklanan rakamların üreticiyi memnun etmediğini vurguladı. Çiftçinin rahat nefes alabilmesi için Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ve hükümet yetkililerine ilettikleri talepleri şu sözlerle aktardı:

"Açıklanan fiyatların ardından taleplerimizi hızlıca paylaştık. İlk etapta 45 gün olarak duyurulan ürün bedeli ödeme süresinin aşağı çekilmesini istemiştik. TMO Genel Müdürü ile yaptığımız görüşmeler neticesinde bu vadenin 21 güne düşürüldüğü açıklandı; bu olumlu bir gelişmedir. Ancak çiftçimizin tarlada kalabilmesi için asıl beklentimiz kilogram başına 3 lira civarında bir prim desteğinin verilmesidir. Konuyu hem Tarım ve Orman Bakanımıza hem de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bizzat ilettik. Bu yönde bir çalışma yürütüldüğünü duyuyoruz; bu destek sağlanırsa üreticimiz derin bir nefes alacaktır."