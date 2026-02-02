Aksaray / Mahmut Şen / Yeniçağ

Aksaray’da doğalgaz hattında yapılan kaynak çalışması sırasında meydana gelen şiddetli patlama mahallede büyük panik yaşanmasına neden oldu. Patlamada biri tesisatçı olmak üzere iki kişi yaralanırken, bir evin kapısı yerinden söküldü, bir odasının duvarı yıkıldı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Meydan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, D. B. (56), 4 katlı binanın 1’inci katında bulunan evinde doğalgaz olmadığını fark edince tesisatçı B. K.'ı (53) çağırdı. Yapılan incelemede doğalgaz hattında kaçak olduğu belirlendi.

Tesisatçı K., karşı komşu S. T’a ait dairenin kapısının üst kısmında bulunan doğalgaz borusuna kaynak yapmak için çalışmaya başladı. Bu sırada doğalgazın tam olarak kesilmediği iddia edilirken, kaynak işlemi sırasında şiddetli bir patlama meydana geldi.

Patlamanın etkisiyle S. T’a ait evin kiler kapısı yerinden söküldü, bir odasının duvarı yıkıldı, evde ciddi hasar oluştu. Patlama sırasında tesisatçı B. K. ile ev sahibi D. B. yaralandı.

Gürültüyü duyan mahalle sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine sağlık, polis ve doğalgaz ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastaneden alınan bilgilere göre, tesisatçı B. K.’ın sağlık durumunun ağır olduğu, D. B.’ın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, doğalgaz ekipleri binada gaz akışını tamamen kesti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yetkililer, doğalgaz tesisatlarında yapılacak her türlü müdahalenin yetkili ve kontrollü şekilde, gaz tamamen kesildikten sonra yapılması gerektiğini bir kez daha hatırlattı.