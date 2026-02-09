Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



Aksaray İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, canlı hayvan ticareti ve nakliyesi yapan kişi ve işletmelere yönelik önemli bir duyuru yayımladı. 5996 sayılı Kanun kapsamında, bu alanda faaliyet gösterenlerin eğitim alarak sertifika sahibi olmalarının zorunlu olduğu bildirildi. Belgesi bulunmayan kişi ve işletmelerin ticari alım-satım ve nakil yapamayacağı vurgulandı.

UYGULAMA YASAL ZORUNLULUK

Müdürlükten yapılan bilgilendirmede, hayvan sağlığı, sevk süreçleri ve kayıt düzeninin güvence altına alınması amacıyla eğitim ve belgelendirmenin mecburi olduğu ifade edildi. Uygulamanın hem sektörün disipline edilmesi hem de olası mağduriyetlerin önüne geçilmesi açısından kritik önem taşıdığı belirtildi.

Yetkililer, belgesiz faaliyet gösteren kişi ve işletmelere mevzuat gereği işlem uygulanacağını açık biçimde duyurdu.

EĞİTİM 11 MART’TA

Düzenlenecek programın detayları da kamuoyuyla paylaşıldı. Buna göre;

Tarih: 11 Mart 2026

Saat: 10.00

Yer: Aksaray Ziraat Odası Eğitim Salonu

Son başvuru: 10 Mart 2026

Kimler Katılmak Zorunda?

Duyuruya göre;

Hayvan satıcıları

Nakliyeciler

Sürücü ve bakıcılar

faaliyetlerine devam edebilmek için belirtilen belgelerle başvurularını süresi içinde tamamlamak zorunda.

AMAÇ: DÜZENLİ VE GÜVENLİ TİCARET

Eğitim programı ile hayvan hareketlerinin kontrol altında tutulması, bulaşıcı hastalık risklerinin azaltılması ve ticaretin mevzuata uygun yürütülmesi hedefleniyor. İl genelinde denetimlerin artarak süreceği, sertifikasız işlem yapanlara müsamaha gösterilmeyeceği bildiriliyor.

Açıklamanın ardından gözler, sektörde faaliyet gösteren kişi ve işletmelerin başvuru sürecine çevrildi. Belirlenen tarihe kadar kayıt yaptırmayanların ticari faaliyetlerinin durdurulabileceği ifade ediliyor.