Aksaray / Mahmut Şen / Yeniçağ

Aksaray’da 5 katlı bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Olay, Ereğlikapı Mahallesi 1473. Sokak’ta meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, apartmanın bodrum katında biriken çöpler henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Dumanı fark eden bina sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yangın sırasında bodrum kat ve bina koridorları yoğun dumanla kaplanırken, apartman sakinleri tedbir amaçlı tahliye edildi. Dumandan etkilenen bazı vatandaşlar, olay yerinde bekleyen sağlık ekipleri tarafından kontrol edildi.



İtfaiye ekiplerinin hızlı ve etkili müdahalesi sayesinde yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler ayrıca bina içerisindeki dumanın tahliyesi için havalandırma çalışması gerçekleştirdi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.