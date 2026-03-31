Aksaray’da meydana gelen bıçaklı yaralama olayı ve hastanede görevli polise yönelik saldırı sonrası başlatılan soruşturma kapsamında 2 şüpheli tutuklandı. Cumhuriyet Başsavcılığı, sürecin titizlikle sürdürüldüğünü açıkladı.

OLAY HASTANEDE BÜYÜDÜ

Aksaray’da 29 Mart 2026 tarihinde il merkezinde meydana gelen bıçaklı yaralama olayı, hastanede yaşanan ikinci bir saldırıyla büyüdü. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, tarafları sağlık kontrolü için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü.

Hastanede yapılan işlemler sırasında, yaralama olayının şüphelisi C.M.’nin annesi A.D.’nin görevli polis memuruna tokat atarak darp ettiği öğrenildi.

SORUŞTURMA HIZLA BAŞLATILDI

Yaşanan gelişmelerin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “bıçakla yaralama” ve “görevi yaptırmamak için direnme” suçları kapsamında derhal soruşturma başlatıldı.

Şüphelilerin aynı gün gözaltına alındığı, 30 Mart 2026 tarihinde ifadelerinin alınmasının ardından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildikleri bildirildi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan resmi açıklamada, olayın tüm yönleriyle ele alındığı vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Şüphelilerin ifadelerinin alınmasının ardından tutuklanmaları talebiyle sevk edildikleri nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından sorgularının yapıldığı ve Başsavcılığımızın talebi doğrultusunda tutuklanmalarına karar verildiği anlaşılmıştır.”

TUTUKLANDILAR

Mahkemeye çıkarılan şüpheliler, yapılan sorgularının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.

Bu gelişmenin ardından, kamuoyunda benzer olaylara karşı alınacak önlemler ve güvenlik uygulamaları yeniden tartışma konusu olmaya başladı.