Aksaray’da iki kişi arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olay, Küçük Bölcek Mahallesi Küçük Bölcek Caddesi civarında meydana geldi.



Edinilen bilgilere göre, T.Ö. (22) ile Ö.G. (25) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen olayda T.Ö., Ö.G.’yi bıçakla yaraladı.



Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



Olayın ardından şüpheli oldugu iddia edilen T.Ö.’nün bölgeden kaçtığı öğrenilirken, polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.