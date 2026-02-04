

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ

Ramazan ayının müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili, Aksaray’da büyük bir manevi coşku ve huşû içerisinde idrak edildi. Başta Karamanoğlu Ulu Camii olmak üzere il genelindeki tüm camilerde düzenlenen kandil programları, vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Aksaray İl Müftüsü Veysel Işıldar’ın katılımıyla Karamanoğlu Ulu Camii’nde düzenlenen merkezi program, yatsı namazı öncesinde Kur’an-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif okunmasıyla başladı. Cami içerisinde oluşan manevi atmosfer, gece boyunca edilen dualarla zirveye ulaştı.

Programda cemaate hitap eden İl Müftüsü Veysel Işıldar, sohbetinde Berat Gecesi’nin İslam dünyasındaki yeri, anlamı ve faziletleri üzerinde durdu. Hadis-i şerifler ışığında bu mübarek gecenin önemine dikkat çeken Müftü Işıldar, Berat gecesinin bağışlanma, arınma ve rahmet gecesi olduğunu vurguladı.

Müftü Işıldar, “Bu gece, dua kapılarının sonuna kadar açık olduğu müstesna gecelerden biridir. Müminler için büyük bir fırsattır” diyerek, gecenin ibadet, tövbe ve dua ile ihya edilmesi gerektiğini hatırlattı. Sohbetinin sonunda ülkemiz, milletimiz, mazlum coğrafyalar ve tüm İslam âlemi için dualar edildi. Ayrıca son dönemde yaşanan kuraklığa dikkat çekilerek yağmur duası da yapıldı.

Sohbetin ardından İl Müftüsü Veysel Işıldar’ın imametinde yatsı namazı eda edildi. Namaz sonrası camiyi dolduran vatandaşlar hep birlikte ellerini semaya açarak dualar etti. Program, cemaatin yoğun katılımıyla Tesbih Namazı kılınmasıyla devam etti.

Gecenin sonunda Aksaray Belediyesi tarafından cemaate kandil simidi ve çeşitli ikramlar dağıtıldı. Vatandaşlar, manevi atmosferden duydukları memnuniyeti dile getirerek böylesine anlamlı gecelerin birlik ve beraberliği güçlendirdiğini ifade etti.

Berat Kandili programları, Aksaray genelindeki camilerde geç saatlere kadar devam ederken, şehir genelinde manevi bir huzur ve kardeşlik iklimi hâkim oldu.