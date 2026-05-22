Olay, Aksaray kent merkezindeki Taşpazar Mahallesi Ebulfeyz Elçibey Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 19 yaşındaki İsmail Y., 06 DZF 913 plakalı motosikletinin plakasını söküp koltuğun altına gizledikten sonra trafiğe çıktı.

Şehrin en yoğun noktalarından biri olan caddede seyir halindeyken, görevli mahalle bekçilerinin yanından geçtiği sırada motosikletinin abartı egzozunu patlatarak gürültü çıkardı. Bekçilerin "dur" ihtarına uymayarak hızla olay yerinden kaçan genç sürücü, bölgede gerçekleştirilen takip neticesinde yaklaşık yarım saat sonra ara bir sokakta kıskıvrak yakalandı.

Motosikletin plakasız ve abartı egzozlu olduğunu belirleyen bekçi ekipleri, durumu trafik polisine bildirdi. Kısa sürede olay yerine intikal eden Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri araç üzerinde inceleme yaptı.

Sürücü İsmail Y.'nin plakanın koltuk altında olduğunu belirtmesi üzerine, plaka gizlendiği yerden çıkarılarak tekrar motosiklete monte edilmeye çalışıldı.

Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve çevreye rahatsızlık veren genç sürücüye ağır yaptırımlar uygulandı:

Uygulanan Cezai İşlemler:

Para Cezası: Çeşitli trafik kurallarını ihlal etmekten toplam 62 bin TL idari para cezası kesildi.

Ehliyete El Konulma: Sürücünün ehliyetine 1 ay süreyle el konuldu.

Trafikten Men: Abartı egzozlu motosiklet 1 ay boyunca trafikten menedilerek çekici vasıtasıyla otoparka çekildi.