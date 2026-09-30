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Kaynak: Haber Merkezi

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



Aksaray İl Sağlık Müdürlüğü ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti Aksaray Şubesi arasında imzalanan protokolle, Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) ile Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi ve Araştırma Merkezi (AMATEM) arasındaki danışan yönlendirme ve koordinasyon sürecinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Protokol kapsamında sağlık hizmetine ihtiyaç duyduğu değerlendirilen danışanların AMATEM’e daha hızlı yönlendirilmesi, sağlık hizmetlerine erişimlerinin kolaylaştırılması ve kurumlar arasındaki koordinasyonun daha düzenli hale getirilmesi amaçlanıyor.

BAĞIMLILIKLA MÜCADELEDE KURUMLAR ARASI KOORDİNASYON GÜÇLENİYOR

Aksaray’da bağımlılıkla mücadele kapsamında kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğini güçlendirecek önemli bir adım atıldı.

Aksaray İl Sağlık Müdürlüğü ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti Aksaray Şubesi arasında, Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) ile Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi ve Araştırma Merkezi (AMATEM) arasındaki danışan yönlendirme ve koordinasyon sürecinin güçlendirilmesine yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

İmzalanan protokolle birlikte bağımlılıkla mücadele kapsamında danışmanlık hizmeti alan kişilerin, ihtiyaç duydukları durumlarda sağlık hizmetlerine daha kolay ve hızlı şekilde ulaşabilmelerine yönelik düzenli bir yönlendirme mekanizması oluşturulması hedefleniyor.

YEDAM’DAN AMATEM’E DAHA HIZLI YÖNLENDİRME

Protokolün temel amaçlarından birini, YEDAM tarafından takip edilen ve sağlık hizmetine ihtiyaç duyduğu değerlendirilen danışanların gerekli görülmesi halinde AMATEM’e hızlı şekilde yönlendirilmesi oluşturuyor.

Bu kapsamda YEDAM tarafından AMATEM’e yönlendirilmesi uygun görülen danışanlara, merkezin işleyişi ve sağlık hizmetlerinden yararlanma süreçleri hakkında gerekli bilgilendirmelerin yapılması planlanıyor.

Böylece danışanların hangi sağlık hizmetlerine, hangi süreçler üzerinden ve nasıl ulaşabilecekleri konusunda daha açık ve düzenli şekilde bilgilendirilmeleri amaçlanıyor.

AMATEM’E BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME SÜRECİNDE KOORDİNASYON

Protokol kapsamında YEDAM tarafından yönlendirilen danışanların AMATEM tarafından sunulan sağlık hizmetlerinden yararlanabilmeleri için taraflar arasında gerekli koordinasyon sağlanacak.

Bu çerçevede, protokol kapsamında gerekli düzenlemelerin yapılmasıyla birlikte YEDAM’dan yönlendirilen danışanların randevu şartı aranmaksızın başvuru ve değerlendirme imkânından yararlanabilmesine yönelik bir sistem oluşturulması öngörülüyor.

Bu uygulamanın, danışmanlık hizmetinden sağlık hizmetine geçiş aşamasında yaşanabilecek zaman kayıplarının azaltılmasına ve danışanların ihtiyaç duydukları sağlık hizmetlerine erişimlerinin kolaylaştırılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

SÜRECİ İRTİBAT GÖREVLİLERİ TAKİP EDECEK

YEDAM ile AMATEM arasındaki iş birliğinin yalnızca protokol düzeyinde kalmaması ve uygulama sürecinin düzenli şekilde yürütülmesi amacıyla taraflarca birer irtibat görevlisi belirlenecek.

Belirlenecek görevliler aracılığıyla yönlendirme ve koordinasyon süreçlerinin daha hızlı ve düzenli biçimde yürütülmesi amaçlanıyor.

Bu sistem sayesinde iki kurum arasında iletişim kanallarının güçlendirilmesi, gerekli durumlarda bilgi akışının mevzuata uygun şekilde sağlanması ve danışanların sağlık hizmetlerine erişim sürecinin daha koordineli biçimde yürütülmesi planlanıyor.

VALİ DURU: “BAĞIMLILIKLA MÜCADELE ÇALIŞMALARIMIZA ÖNEMLİ KATKILAR SUNACAK”

Protokole ilişkin değerlendirmelerde bulunan Aksaray Valisi Murat Duru, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğinin bağımlılıkla mücadele çalışmalarına önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

Vali Duru, YEDAM tarafından takip edilen danışanların AMATEM tarafından sunulan sağlık hizmetlerine daha hızlı şekilde ulaşabilmelerinin önemli olduğunu ifade ederek şu değerlendirmede bulundu:

“Türkiye Yeşilay Cemiyeti bünyesindeki YEDAM tarafından takip edilen danışanların AMATEM tarafından sunulan sağlık hizmetlerine daha hızlı bir şekilde ulaşabilmelerini sağlayacak bu anlamlı iş birliğinin, bağımlılıkla mücadele çalışmalarımıza önemli katkılar sunacağına inanıyorum.”

Vali Duru, protokolün hazırlanması ve uygulanmasında emeği bulunan Aksaray İl Sağlık Müdürü Abdullah Güleç ile Yeşilay Aksaray Şube Başkanı Muhammed Altınsoy’a teşekkür etti.

DANIŞMANLIK VE SAĞLIK HİZMETLERİ ARASINDA KÖPRÜ KURULACAK

YEDAM ile AMATEM arasında imzalanan protokol, bağımlılıkla mücadelede farklı hizmet alanlarının birbirini tamamlamasına yönelik bir koordinasyon mekanizması oluşturmayı amaçlıyor.

YEDAM tarafından yürütülen danışmanlık ve takip süreçlerinde sağlık hizmetine ihtiyaç duyduğu değerlendirilen kişilerin, gerekli durumlarda AMATEM’e yönlendirilmesiyle danışmanlık hizmetleri ile sağlık hizmetleri arasında daha düzenli bir bağlantı kurulması hedefleniyor.

Bu mekanizmayla birlikte danışanın ihtiyaç duyduğu hizmete yönlendirilmesi, gerekli bilgilendirmenin yapılması ve sağlık hizmetine erişim sürecinin ilgili kurumlar arasında koordineli şekilde yürütülmesi amaçlanıyor.

KİŞİSEL VERİLER VE SAĞLIK BİLGİLERİ KORUMA ALTINDA OLACAK

Protokol kapsamında danışanların kişisel ve sağlık bilgilerinin korunmasına da özel önem verilecek.

Danışanlara ait kişisel ve sağlık bilgilerinin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ile ilgili sağlık mevzuatında yer alan hükümler doğrultusunda korunacağı belirtildi.

Kurumlar arasında gerçekleştirilecek bilgi paylaşımının da mevzuatta öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde yürütülmesi planlanıyor.

Bu kapsamda danışanların mahremiyetinin korunması, kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması ve kurumlar arasındaki bilgi aktarımının yasal çerçevede gerçekleştirilmesi protokolün önemli başlıkları arasında yer alıyor.

PROTOKOL 3 YIL GEÇERLİ OLACAK

İmzalanan protokolün üç yıl süreyle geçerli olacağı belirtildi.

Üç yıllık süre boyunca YEDAM ile AMATEM arasında düzenli bir yönlendirme ve koordinasyon mekanizmasının işletilmesi hedefleniyor.

Protokol sayesinde danışmanlık hizmetleri ile sağlık hizmetleri arasındaki bağlantının daha sistematik hale getirilmesi, ihtiyaç duyulan durumlarda danışanların ilgili sağlık hizmetlerine yönlendirilmesi ve kurumlar arasındaki iş birliğinin sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması amaçlanıyor.

AMAÇ: HİZMETE ERİŞİMİ KOLAYLAŞTIRMAK

Bağımlılıkla mücadele, yalnızca tedavi süreçlerinden değil; danışmanlık, erken yönlendirme, takip, sağlık hizmetlerine erişim ve kurumlar arası koordinasyon gibi birçok farklı aşamadan oluşuyor.

Aksaray’da imzalanan bu protokolle de söz konusu süreçlerin birbirleriyle daha uyumlu hale getirilmesi hedefleniyor.

Özellikle YEDAM tarafından takip edilen danışanların sağlık hizmetine ihtiyaç duyduğu değerlendirildiğinde, AMATEM’e yönlendirme sürecinin daha düzenli ve hızlı işletilmesi amaçlanıyor.

AKSARAY’DA BAĞIMLILIKLA MÜCADELEYE KATKI SAĞLAMASI BEKLENİYOR

YEDAM ile AMATEM arasında oluşturulan koordinasyon mekanizmasının, Aksaray’da bağımlılıkla mücadele çalışmalarının farklı kurumların katkısıyla daha etkin şekilde yürütülmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşlarının aynı hedef doğrultusunda koordineli şekilde çalışmasının, bağımlılıkla mücadelede sunulan hizmetlerin birbirini tamamlamasına katkı sunması amaçlanıyor.

İmzalanan protokolle birlikte YEDAM’ın danışmanlık ve takip hizmetleri ile AMATEM’in sağlık hizmetleri arasında daha düzenli bir yönlendirme ağı kurulurken, danışanların ihtiyaç duydukları hizmetlere erişimlerinin kolaylaştırılması hedefleniyor.

Aksaray’da hayata geçirilen bu iş birliğinin, kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşları arasında bağımlılıkla mücadele alanında oluşturulan koordinasyonun güçlendirilmesi ve danışmanlık hizmetleri ile sağlık hizmetleri arasındaki geçişin daha düzenli hale getirilmesi açısından önemli bir uygulama olması bekleniyor.