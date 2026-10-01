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Kaynak: Haber Merkezi



Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ

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Aksaray Valiliği öncülüğünde 14 Mayıs 2026’da lansmanı gerçekleştirilen “Madde mi? Mana mı? Yoksa Bağımlılık mı?” projesi kapsamında düzenlenen konferansların 26’ncısı Fatih Sultan Mehmet Ortaokulunda gerçekleştirildi. Vali Murat Duru, toplantıda çocukların ve gençlerin bağımlılıklardan korunmasında ailelere ve eğitim camiasına düşen sorumluluğa dikkat çekti.

AKSARAY’DA BAĞIMLILIKLA MÜCADELE ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİLİYOR

Aksaray’da çocukları ve gençleri bağımlılık risklerinden korumaya yönelik farkındalık çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda 14 Mayıs 2026 tarihinde lansmanı yapılarak hayata geçirilen “Madde mi? Mana mı? Yoksa Bağımlılık mı?” projesi çerçevesinde düzenlenen konferansların 26’ncısı gerçekleştirildi.

Fatih Sultan Mehmet Ortaokulunda düzenlenen programa Aksaray Valisi Murat Duru, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Uzantı, eğitimciler, veliler ve öğrenciler katıldı.

VALİ DURU’DAN AİLELERE VE EĞİTİM CAMİASINA MESAJ

Konferansa katılarak eğitim camiası ve velilerle bir araya gelen Vali Murat Duru, bağımlılığın çocuklar ve gençler açısından taşıdığı risklere dikkat çekti.

Vali Duru, bağımlılıkla mücadelenin yalnızca belirli kurumların sorumluluğunda yürütülebilecek bir çalışma olmadığını, bu mücadelede ailelerin, öğretmenlerin ve eğitim camiasının da önemli sorumluluklar üstlendiğini vurguladı.

Çocukların ve gençlerin zararlı alışkanlıklardan korunması için erken dönemde farkındalık oluşturulmasının önemine dikkat çeken Duru, toplantıya katılan veliler ve eğitimcilerin duyarlılığına teşekkür etti.

“MADDE Mİ? MANA MI? YOKSA BAĞIMLILIK MI?” PROJESİ

14 Mayıs 2026’da lansmanı gerçekleştirilen proje kapsamında bağımlılıkla mücadele konusunda toplumun farklı kesimlerine yönelik farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

Projenin temel başlıklarından biri ise çocukların ve gençlerin bağımlılık riskleri konusunda bilinçlendirilmesi ve ailelerin bu süreçte daha etkin rol almasının sağlanması.

Gerçekleştirilen konferanslarda bağımlılığın birey, aile ve toplum üzerindeki etkilerine ilişkin farkındalığın artırılması amaçlanırken, özellikle öğrencilerin karşı karşıya kalabileceği risklere karşı koruyucu ve önleyici yaklaşımın güçlendirilmesi önem taşıyor.

26. KONFERANS FATİH SULTAN MEHMET ORTAOKULUNDA YAPILDI

Proje kapsamında düzenlenen konferansların 26’ncı adresi Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu oldu.

Programda bağımlılıkla mücadelede toplumsal farkındalığın artırılmasının yanı sıra çocukların ve gençlerin korunmasında aile-okul iş birliğinin önemi öne çıktı.

Velilerin çocukların davranışlarındaki değişimleri yakından takip etmesi, eğitimcilerle iletişim içerisinde olması ve çocukların karşılaşabileceği risklere karşı bilinçli yaklaşım sergilemesinin bağımlılıkla mücadelede önemli bir unsur olduğu vurgulandı.

BAĞIMLILIKLA MÜCADELEDE AİLE VE OKUL İŞ BİRLİĞİ ÖNE ÇIKIYOR

Çocukluk ve gençlik döneminde kazanılan alışkanlıkların bireyin geleceğini etkileyebilmesi nedeniyle, bağımlılıkla mücadelede önleyici çalışmalar büyük önem taşıyor.

Bu noktada okul, aile ve kamu kurumları arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi; çocukların sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere yönlendirilmesi ve sağlıklı yaşam konusunda bilinçlendirilmesi, bağımlılığın önlenmesine yönelik çalışmaların önemli başlıkları arasında yer alıyor.

Aksaray’da sürdürülen proje kapsamında gerçekleştirilen konferanslarla da bu konuda toplumun farklı kesimlerinde farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

VALİ DURU KATILIMCILARA TEŞEKKÜR ETTİ

Fatih Sultan Mehmet Ortaokulunda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Vali Murat Duru, bağımlılıkla mücadele konusunda gösterdikleri hassasiyet nedeniyle velilere ve eğitim camiasına teşekkür etti.

Duru, çocukların ve gençlerin korunmasına yönelik yürütülen çalışmalarda toplumun bütün kesimlerinin duyarlılığının önemli olduğunu belirtti.

PROJEDE 26. KONFERANS GERİDE KALDI

14 Mayıs 2026’da başlayan “Madde mi? Mana mı? Yoksa Bağımlılık mı?” projesi kapsamında gerçekleştirilen 26. konferansla birlikte, bağımlılıkla mücadelede farkındalık çalışmalarının farklı eğitim kurumlarında sürdürülmesi dikkat çekti.

Aksaray Valiliği tarafından yürütülen çalışmalarla çocukların ve gençlerin bağımlılık risklerinden korunması, ailelerin bilinçlendirilmesi ve eğitim camiasının mücadeledeki rolünün güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Bağımlılıkla mücadelenin yalnızca bağımlılık ortaya çıktıktan sonra değil, bağımlılığa giden yolların önceden fark edilmesi ve risklerin oluşmadan azaltılması anlayışıyla ele alınması gerektiği vurgulanırken, bu kapsamda düzenlenen eğitim ve farkındalık toplantılarının devam etmesi bekleniyor.

Aksaray’da 14 Mayıs’ta başlatılan proje kapsamında gerçekleştirilen 26. konferans, çocukların ve gençlerin bağımlılık risklerinden korunması konusunda aile, okul ve toplum iş birliğinin önemini bir kez daha gündeme taşıdı.