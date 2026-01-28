

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ

2026 yılının “Bağımsızlık Yılı” ve “Gençlik Yılı” ilan edilmesi kapsamında, Aksaray’da bağımlılıkla mücadelede önleyici ve bütüncül bir yaklaşım sunan “Bağımsız Mahalle” Pilot Projesi hayata geçiriliyor. Aksaray Valiliği öncülüğünde başlatılan proje için değerlendirme toplantısı, Aksaray Üniversitesi Sosyal Tesislerinde geniş katılımla gerçekleştirildi.

Toplantıya; Aksaray Vali Yardımcısı Mustafa Duruk, Aksaray Belediyesi Başkan Vekili Yakup Kadri Perek, Aksaray Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Köse, il müdürleri, akademisyenler ile kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülmesi planlanan proje; aileleri, gençleri, çocukları, kadınları ve mahalle esnafını kapsayan bütüncül bir sosyal dönüşüm modeli olarak tanıtıldı.

AKSARAY ÖNCÜ İLLERDEN BİRİ OLACAK

Toplantıda konuşan Vali Yardımcısı Mustafa Duruk, 19-20 Aralık tarihlerinde düzenlenen Yeşilay Zirvesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünde 2026 yılının “Bağımsızlık Yılı” ilan edildiğini hatırlatarak, Aksaray’ın bu süreçte öncü illerden biri olacağını vurguladı. Projenin temel amacının yalnızca bağımlılıkla mücadele etmek değil, önleyici ve koruyucu sağlık yaklaşımı geliştirmek olduğunu ifade eden Duruk, “Bağımlılık kavramını ürkütücü bir dille değil, aileyi ve bireyi güçlendiren bir anlayışla ele alıyoruz. Sabah uyanmadan gece yatana kadar bireyin hayatına dokunan, mahalle eksenli bir iyileşme modeli hedefliyoruz” dedi.



Duruk, haftaya yapılacak toplantıyla kurumların eylem planlarının netleştirileceğini belirterek, “Bu işi hep birlikte başaracağız” mesajını verdi.

ASÜ PROJEYE AKADEMİK DESTEK VERECEK

Aksaray Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Köse ise üniversite olarak projeye büyük önem verdiklerini belirterek, farklı fakülteler ve Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi aracılığıyla hem Aksaray’a hem de Türkiye geneline bilimsel katkı sunacaklarını söyledi. Merkez Başkanı Doç. Dr. Arzu Yüksel de Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencilerinin sahada aktif görev alacağını açıkladı.

PİLOT MAHALLE CUMHURİYET MAHALLESİ

Projenin detaylarını paylaşan Aksaray Valiliği Ar-Ge Birimi Görevlisi Oğuz Özgül, Bağımsız Mahalle Projesi’nin klasik bir kamu faaliyeti değil, teknoloji destekli bir sosyal dönüşüm modeli olduğunu belirtti. Pilot uygulamanın, genç nüfusun yoğun olduğu Cumhuriyet Mahallesi (TOKİ 2. Etap)’ta başlatılacağı bildirildi.

Proje kapsamında;

Aile eğitimleri

Gençlere akademik ve kariyer destekleri

Sanat ve spor faaliyetleri

Kadınlara yönelik meslek edindirme kursları

Çevre bilinci çalışmaları

Sanal kumar bağımlılığıyla mücadele

Değerler eğitimi

Her haneye iki adet bisiklet desteği

hayata geçirilecek. Ayrıca geliştirilecek “Bağımsız Mahalle Mobil Uygulaması” ile mahalle sakinleri etkinliklerden haberdar edilecek, katılımlar dijital olarak izlenecek ve teşvik edici bir puan sistemi uygulanacak.

KURUMLAR SAHADA, MAHALLE İŞİN MERKEZİNDE

Proje kapsamında Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri ve hemşirelik öğrencileri tarafından ev ziyaretleri, çocuk ve yaşlı izlemeleri, okul eğitimleri ve risk taramaları yapılacak. İl Sağlık Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, İŞKUR, Sosyal Hizmetler ve Müftülük de projeye uzmanlık alanlarıyla katkı sunacak.

Toplantı sonunda yapılan değerlendirmede, projenin mahalle sakinleri tarafından sahiplenilmesini sağlamak amacıyla Ramazan ayı öncesinde açık alanda, şenlik havasında bir tanıtım toplantısı düzenlenmesine karar verildi. Kurum stantlarının kurulacağı etkinlikle Bağımsız Mahalle Projesi kamuoyuna tanıtılacak.