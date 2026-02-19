Aksaray / Mahmut Şen / Yeniçağ

Aksaray’ın Büyük Bölcek Mahallesi’nde bir apartman dairesinde meydana gelen silahlı olayda üç kişi yaşamını yitirdi. Silah sesleri üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, iki kişinin olay yerinde, bir kişinin ise hastanede hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.

OLAY AKŞAM SAATLERİNDE YAŞANDI

Aksaray’da akşam saatlerinde yaşanan silahlı olay kentte büyük sarsıntı oluşturdu. Olay, Büyük Bölcek Mahallesi Büyük Bölcek Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın ikinci katındaki dairede meydana geldi.

İddiaya göre daireden yükselen silah sesleri çevrede paniğe yol açtı. Vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İKİ KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrollerde T.K. ve Z.A.’nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan K.K. (31) ise doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Böylece olayda hayatını kaybedenlerin sayısı üçe yükseldi.

“OLAYIN SEYRİ HENÜZ NETLEŞMEDİ”

Olayın meydana geliş şekli ve taraflar arasındaki ilişkinin niteliği henüz netlik kazanmadı. İlk bulgular doğrultusunda polis ekiplerinin daire içerisinde ve çevresinde geniş çaplı kriminal inceleme yaptığı öğrenildi.

Silahın kime ait olduğu, olayın intihar mı yoksa cinayet kaynaklı mı gerçekleştiği yönündeki ihtimaller üzerinde durulurken, resmi makamların yapacağı açıklama bekleniyor.

MAHALLEDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Olay sonrası apartman çevresinde güvenlik çemberi oluşturulurken, mahalle sakinleri yaşananlara ilişkin büyük şaşkınlık yaşadı. Polis ekipleri görgü tanıklarının ifadelerine başvuruyor.

SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ SÜRÜYOR

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturmanın çok yönlü şekilde sürdüğü bildirildi. Otopsi işlemlerinin ardından olayın perde arkasının netlik kazanması bekleniyor.

Yaşanan bu trajik olayın ardından kamuoyunun gözü, yetkililerden yapılacak resmi açıklamalara çevrildi.