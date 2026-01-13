Aksaray / Mahmut Şen / Yeniçağ



Aksaray’da ambulans ile hafif ticari araç kavşakta çarpıştı: 8 Yaralı

Aksaray’da hasta taşıyan bir ambulans ile hafif ticari aracın karıştığı trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Kaza, Paşacık Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Ö.I. (36) idaresindeki 68 AAD xxx plakalı ambulans ile Metin A. (33) yönetimindeki 68 AAH xxx plakalı hafif ticari araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta da ciddi maddi hasar oluştu.

Kazada, ambulans sürücüsü Ö.I. ile ambulansta görevli acil tıp teknisyenleri Pınar D. (34) ve Esma H. (42), ambulansla taşınan hasta Sibel K. (42) ve hasta yakını Gülseven A. (49) yaralandı. Hafif ticari araçta bulunan sürücü Metin A. ile yolcular Zeynep A. (53) ve Dede A. (52) de kazada yaralananlar arasında yer aldı.

Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan 112 Acil Sağlık ekipleri, itfaiye, polis, AFAD ve UMKE ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle Alparslan Türkeş Bulvarı’nda trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Yaralıların sağlık durumlarının genel olarak iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazanın kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla olay yerinde detaylı inceleme yaparken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.