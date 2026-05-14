Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Yunus Emre Mahallesi 127. Cadde üzerinde gerçekleştirdikleri rutin kontroller sırasında şüphe üzerine 68 AFF 472 plakalı otomobili durdurdu.

Ekiplerin yaptığı ehliyet ve ruhsat kontrolü esnasında, sürücü Ömer A.’nın (22) şüpheli tavırları dikkat çekti. Durum üzerine olay yerinde alkol testi uygulanan gencin, 1.58 promil alkollü olduğu belirlendi.

Yasal sınırın üzerinde alkollü olduğu tespit edilen sürücüye şu yaptırımlar uygulandı:

25 bin TL idari para cezası kesildi.

Sürücü belgesine 6 ay süreyle el konuldu.

Araç trafikten menedildi.

Emniyet ekiplerince gözaltına alınan genç sürücü hakkında, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli işlem başlatıldığı öğrenildi. Trafik ekipleri, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla denetimlerin kararlılıkla süreceğini bildirdi.