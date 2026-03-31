Aksaray / Mahmut Şen / Yeniçağ

Aksaray’ın Tacin Mahallesi’nde iki akraba arasında çıkan tartışma, bir kişinin yaralanmasıyla sonuçlandı. Olay sonrası şüpheli gözaltına alınırken, yaralı hastaneye kaldırıldı.

OLAY TACİN MAHALLESİ’NDE YAŞANDI

Aksaray’da aile içi anlaşmazlıkların tehlikeli boyutlara ulaşabileceğini gösteren bir olay daha yaşandı. Tacin Mahallesi’nde bulunan 6 katlı bir binanın ikinci katında meydana gelen olayda, iki akraba arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Edinilen bilgilere göre, N.K. (30) ile akrabası R.A. (27) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma, kontrolsüz şekilde şiddetlendi.

TARTIŞMA KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Yaşanan arbede sırasında R.A.’nın bacağından yaralandığı öğrenildi. Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, daha sonra Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

ŞÜPHELİ KISA SÜREDE YAKALANDI

Olayın ardından bölgeden ayrılan şüpheli N.K., polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyet güçleri olay yerinde inceleme yaparken, olayın çıkış nedenine ilişkin detaylı araştırma başlatıldı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Yaşanan olayla ilgili adli süreç başlatılırken, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü öğrenildi. Olayın nedenine ilişkin detayların yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanması bekleniyor.