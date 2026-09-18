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Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



Aksaray'da "Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan 5 yıl 25 ay 37 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olduğu belirlenen Ö.K., Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin Nakkaş Mahallesi'nde düzenlediği operasyonla yakalandı. Şüpheli, Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

FİRARİ HÜKÜMLÜ İÇİN NOKTA OPERASYON

Aksaray Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona daha imza attı.

Edinilen bilgilere göre, "Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan hakkında 5 yıl 25 ay 37 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve Aksaray Cezaevi'nden firar ettiği belirlenen Ö.K. isimli şahsın kent merkezindeki Nakkaş Mahallesi'nde bir adreste saklandığı tespit edildi.

İstihbari çalışmaların ardından operasyon için harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, belirlenen adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

ADRESTE YAKALANDI

Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda firari hükümlü Ö.K., saklandığı ikamette yakalanarak etkisiz hale getirildi.

Yakalama işleminin ardından şüpheli, gerekli güvenlik tedbirleri altında emniyete götürülürken, Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda gözaltı işlemleri gerçekleştirildi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen Ö.K., çıkarıldığı işlemler sonucunda tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FİRARİ HÜKÜMLÜLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Aksaray Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü öğrenildi.

Yetkililer, kamu düzeninin sağlanması ve suçluların adalete teslim edilmesi amacıyla kent genelinde yürütülen operasyonların kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.