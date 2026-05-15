Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Aksaray / Mahmut Şen / Yeniçağ

Edinilen bilgilere göre kaza, 4777. Sokak ile 4782. Sokak’ın birleşim noktasında meydana geldi. 4777. Sokak’tan çıkan A. idaresindeki 40 AC plakalı otomobil ile 4782. Sokak’tan çıkan H.İ. yönetimindeki 68 ABL plakalı otomobil, yol birleşiminde çarpıştı.



Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, araçlar kullanılamaz hale geldi. Kazada araçlarda bulunan 4’ü çocuk toplam 7 kişi yaralandı.



Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırdı.



Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.