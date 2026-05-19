Aksaray’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 15 Temmuz Milli İrade Meydanında düzenlenen törenle kutlandı. Program, Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başladı.

Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Arslan Yıldız, programda yaptığı konuşmada 15-21 Mayıs tarihleri arasında "Türkiye’nin Gücü Gençliği" temasıyla Gençlik Haftasının kutlandığını belirtti. Yıldız, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından spor müsabakaları, gençlik merkezi gezileri ile sanatsal ve kültürel etkinliklerin hafta boyunca sürdürüldüğünü ifade etti.

Konuşmaların ardından kutlamalar çerçevesinde Mehmet Timur Sarrafoğlu İlkokulu öğrencisi 19 Mayıs konulu şiir okudu. Ardından Hazım Kulak Anadolu Lisesi ve Aksaray Anadolu Lisesi öğrencileri halk oyunları gösterisi sundu. Program, çeşitli spor gösterileri ile sona erdi.