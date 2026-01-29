Aksaray / Mahmut Şen / Yeniçağ

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında bir kişi yakalandı.



Edinilen bilgilere göre, ekipler tarafından yapılan çalışmalarda U.B. (29) isimli şahsın Aksaray’da bulunduğu tespit edildi. Şahsın bulunabileceği adres ve çevrelerde yapılan saha çalışmaları sonucunda, Turizm Caddesi üzerinde yakalama gerçekleştirildi.



Savcılık talimatı doğrultusunda gözaltına alınan şahıs hakkında; dolandırıcılık, hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal ve uyuşturucu madde kullanımı gibi suçlardan çok sayıda dosya ve farklı illerden aranma kaydı bulunduğu öğrenildi.



Şahsın, çeşitli dosyalar kapsamında kesinleşmiş hapis cezası ile birlikte ifadesinin alınmasına yönelik arandığı bildirildi.



Olayla ilgili adli işlemler sürüyor.