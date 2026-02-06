Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ

Aksaray Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda “1+1” olarak bilinen evlere yönelik geniş çaplı bir uygulama gerçekleştirdi. 68 dairenin denetlendiği operasyonda aranan şahıslar yakalanırken, fuhuş yapıldığı tespit edilen bir eve de müdahale edildi.

Aksaray’da kamu düzeni ve asayişin sağlanmasına yönelik denetimler aralıksız sürüyor. Bu kapsamda Aksaray Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş, KOM, TEM, Göçmen ve Güvenlik Şube Müdürlüklerinin ortak katılımıyla kent genelinde “1+1” olarak adlandırılan dairelere yönelik kapsamlı bir uygulama gerçekleştirildi.

12 EKİP, 54 PERSONELLE EŞ ZAMANLI DENETİM

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatları doğrultusunda yapılan uygulamaya toplam 12 ekip ve 54 emniyet personeli katıldı. Kent genelinde belirlenen adreslere eş zamanlı girilerek denetimler titizlikle yürütüldü.

68 DAİREDE 101 ŞAHIS SORGULANDI

Uygulama kapsamında 68 ayrı dairede bulunan 101 şahsın Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Denetimlerde suç ve suç unsurlarına karşı detaylı kontroller gerçekleştirildi.

ARANAN ŞAHIS VE YABANCI UYRUKLULAR YAKALANDI

Yapılan sorgulamalar sonucunda;

Resmî Belgede Sahtecilik,

Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak,

Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma

suçlarından aranan 1 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Ayrıca 2 yabancı uyruklu şahıs da ekiplerce tespit edilerek gerekli işlemler başlatıldı.

FUHUŞ TESPİTİ YAPILAN EVE MÜDAHALE

Denetimler sırasında fuhuş yapıldığı belirlenen bir evde, 1 kadın ve 1 erkek şahıs yakalandı. Olayla ilgili adli ve idari süreçlerin başlatıldığı bildirildi.

Aksaray Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanarak, kamu düzenini bozan her türlü faaliyete karşı denetimlerin artarak devam edeceği ifade edildi. Yetkililer, vatandaşların huzur ve güvenliğini tehdit eden unsurlara karşı taviz verilmeyeceğini bir kez daha kamuoyuna duyurdu.