Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ

CHP Yurtiçi Örgütlenme Koordinatörü ve Parti Meclisi Üyesi Ali Abbas Ertürk, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı’nın Aksaray ziyareti ve 5 kilometrelik yol açılışı üzerinden iktidara sert sözlerle yüklendi: “23 yılda Aksaray’a düşen kader; yalan, dolan ve talandır.”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yurtiçi Örgütlenme Koordinatörü ve CHP Parti Meclisi Üyesi Ali Abbas Ertürk, Aksaray’da gerçekleştirilen Ortaköy yolu açılışı ve Ulaştırma Bakanı’nın açıklamalarına ilişkin sert ve dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu.

Ertürk, Aksaray’ın yıllardır ulaşım yatırımları konusunda oyalandığını, bakan ziyaretlerinin ise çözüm değil alayla sonuçlandığını savunarak, iktidarın 23 yıllık Aksaray karnesini üç kelimeyle özetledi:

“Yalan, dolan ve talan.”

“Bir Bakan Daha Geldi, Alay Edip Gitti”

Aksaray’a gelen ulaştırma bakanlarının tutumunu sert ifadelerle eleştiren Ertürk, geçmişte yapılan açıklamaları hatırlatarak şunları söyledi:

“Bir ulaştırma bakanı daha geldi, baktı, alay etti gitti. Kendisine ‘hayırdır, tren mi bekliyorsunuz?’ diye soran da oldu, ‘uzaya yol mu istiyorsunuz?’ diyerek Aksaraylılarla alay eden de… Hızlı tren isteyince herhalde uzaya yol isteyecekler sandılar. Ah benim bahtsız Aksaray'lım… Başka illerin kaderine yol ve hizmet düşer, senin kaderine alay edilmek.”

5 KİLOMETRELİK YOLA DEVLET TÖRENİ

Ortaköy yolu açılışının içeriğine dikkat çeken Ertürk, asıl yapılması gereken ve kamuoyunda “ölüm yolu” olarak bilinen 40 kilometrelik Ortaköy yolunun yine görmezden gelindiğini vurguladı.

“Sayın Bakan’ın Ortaköy Yolu’nun açılışına geleceğini basından okuyunca, 23 yılda da olsa bir teşekkür etmek için hazırlanıyorduk. Ancak bir baktık ki bakan, bizim ölüm yolu dediğimiz 40 kilometrelik yola değil, Ortaköy’ün bir mahallesinin dışına alınmış 5 kilometrelik bir yolun açılışına gelmiş.”

Ertürk, açılış töreninin büyüklüğünü eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

“Belki bir kasaba belediyesinin açılış yapmaya utanacağı 5 kilometrelik yol için görkemli bir tören düzenlendi. Devlet erkânı protokol halinde dizildi. Umarım açılış için harcanan para, yolun maliyetinden fazla değildir. Bunun da açıklanmasını istiyoruz.”

“AÇILIŞA DİZİLENLER YOLU DOLDURURDU”

Açılışa katılanların sembolik şekilde yola dizilmesini eleştiren Ertürk, töreni “komik” olarak nitelendirdi:

“Açılış için bekleyen vatandaşları onar metre arayla yola dizseniz, herhalde yolun tamamı kapanırdı. Böyle bir açılış töreni olur mu?”

HIZLI TREN SORULARI HAVADA KALDI

Ulaştırma Bakanı’nın Aksaray ziyareti sırasında Aksaray–Ulukışla Hızlı Tren Hattı ile ilgili yaptığı açıklamaları da sert dille eleştiren Ertürk, kamuoyunun cevabını beklediği soruları tek tek sıraladı:

“Sayın Bakan yine AK Parti’nin klasik demiryolu yalanını tekrarladı. ‘İhalesi yapıldı’ dedi. O zaman soruyoruz:

Bu ihale ne zaman yapıldı?

Maliyeti nedir?

Hangi firma aldı?

Ne zaman tamamlanacak?

Bitim süresi nedir?”

Ertürk, bu yolun Aksaraylı üreticiler için bir çileye dönüştüğünü belirterek, AK Parti’nin yerel yöneticilerine de çağrıda bulundu:

“Bu yol yüzünden Aksaraylı üreticiler canından bezdi. AK Parti’nin yetkililerinden de, etkisizlerinden de bu sorulara açık bir cevap bekliyoruz.”

“23 Yılda 5 Km Yapan, 40 Km’yi Kaç Yılda Yapar?”

Açıklamasının sonunda Aksaray kamuoyuna dikkat çekici bir “matematik sorusu” yönelten Ertürk, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

“Ölüm yolu olarak anılan Ortaköy yolu 23 yıldır yapılmadı. O halde umudumuzu kaybetmeden soralım:

23 yılda 5 kilometre yol yapan bir iktidar, 40 kilometrelik yolu kaç yılda yapar?

Cevabı bulmak için küçük bir ipucu vereyim: İçler dışlar çarpımı yapın.”