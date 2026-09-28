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Kaynak: Haber Merkezi

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ

Aksaray Valiliği ile Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı arasında 2026 yılı Küçük Ölçekli Sulama İşleri Programı (KÖSİP) kapsamında önemli bir protokol imzalandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanan 1 milyon 800 bin liralık ödenekle Merkez Yenipınar’da Hayvan İçme Suyu Tesisi kurulacak. Projeden 67 çiftçi ailesi doğrudan faydalanacak.

AKSARAY TARIMINA YENİ DESTEK: KOP’TAN 1,8 MİLYON TL’LİK YATIRIM

Aksaray’da tarımsal üretimi ve kırsal kalkınmayı güçlendirecek önemli bir yatırım daha hayata geçiriliyor. Aksaray Valisi Murat Duru, Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Dr. Murat Karakoyunlu’yu makamında ağırladı. Gerçekleştirilen ziyaret kapsamında, 2026 yılı Küçük Ölçekli Sulama İşleri Programı (KÖSİP) çerçevesinde uygulanacak projeye ilişkin protokol imzalandı.

İmzalanan protokolle birlikte, Aksaray İl Özel İdaresi tarafından yürütülecek Merkez Yenipınar (HİS) Hayvan İçme Suyu Tesisi Projesi için 1 milyon 800 bin TL ödenek tahsis edildi.

PROTOKOL VALİLİKTE İMZALANDI

Valilik makamında gerçekleştirilen görüşmede, KOP Bölge Kalkınma İdaresi ile Aksaray Valiliği İl Özel İdaresi arasındaki iş birliği resmiyet kazandı.

İmzalanan protokol, 2026 yılı KÖSİP kapsamında uygulanacak projelerin hayata geçirilmesi, izlenmesi ve denetlenmesine ilişkin esasları kapsıyor. Böylece yatırımın planlanan takvim doğrultusunda ilerlemesi ve kaynakların etkin şekilde kullanılması hedefleniyor.

1,8 MİLYON TL’LİK KAYNAK YENİPINAR İÇİN KULLANILACAK

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın onayıyla Aksaray İl Özel İdaresi’ne tahsis edilen 1.800.000 TL’lik ödenek, Merkez ilçeye bağlı Yenipınar Köyü’nde yapılacak Hayvan İçme Suyu Tesisi için kullanılacak.

Proje kapsamında özellikle hayvancılıkla uğraşan üreticilerin su ihtiyacının daha sağlıklı ve sürdürülebilir şekilde karşılanması amaçlanıyor.

Hayvan içme suyu altyapısının güçlendirilmesiyle birlikte hem üretim koşullarının iyileştirilmesi hem de kırsal yaşamın desteklenmesi hedefleniyor.

67 ÇİFTÇİ AİLESİ DOĞRUDAN FAYDALANACAK

Yenipınar’da hayata geçirilecek tesisin tamamlanmasıyla birlikte 67 çiftçi ailesi projeden doğrudan yararlanacak.

Özellikle hayvancılığın önemli geçim kaynaklarından biri olduğu bölgede gerçekleştirilecek yatırımın;

Hayvanların suya erişimini kolaylaştırması,

Üreticilerin işletme koşullarını iyileştirmesi,

Verimliliğin artırılmasına katkı sağlaması,

Kırsal kalkınmayı desteklemesi bekleniyor.

Uzmanlar, hayvan içme suyu altyapısının güçlendirilmesinin özellikle yaz aylarında yaşanabilecek su temini sorunlarının azaltılmasına da katkı sunacağını belirtiyor.

KÖSİP KIRSAL KALKINMAYA KATKI SAĞLIYOR

Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi tarafından yürütülen Küçük Ölçekli Sulama İşleri Programı (KÖSİP), tarımsal üretimi destekleyen önemli projeler arasında yer alıyor.

Program kapsamında;

sulama altyapısının geliştirilmesi,

su kaynaklarının daha verimli kullanılması,

kırsal bölgelerde üretimin sürdürülebilirliğinin artırılması,

çiftçilerin üretim maliyetlerinin azaltılması hedefleniyor.

Aksaray’da hayata geçirilecek Yenipınar Hayvan İçme Suyu Tesisi de bu hedefler doğrultusunda uygulanacak projelerden biri olarak öne çıkıyor.

VALİ MURAT DURU’DAN TEŞEKKÜR MESAJI

Aksaray Valiliği tarafından yapılan açıklamada, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Dr. Murat Karakoyunlu’nun ziyaretinden duyulan memnuniyet dile getirildi.

Valilik açıklamasında, Karakoyunlu’ya nazik ziyaretleri dolayısıyla teşekkür edilerek, imzalanan protokol kapsamında hayata geçirilecek projenin Aksaray’a ve çiftçilere hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

KIRSAL ÜRETİME GÜÇ KATACAK

Tarım ve hayvancılığın Aksaray ekonomisindeki önemli yeri göz önüne alındığında, KOP desteğiyle gerçekleştirilecek yatırımın kırsal üretime doğrudan katkı sunması bekleniyor.

Yenipınar’da kurulacak Hayvan İçme Suyu Tesisi sayesinde hem üreticilerin yaşam standartlarının iyileştirilmesi hem de hayvancılık faaliyetlerinin daha güçlü bir altyapıyla sürdürülmesi hedeflenirken, 2026 yılında uygulanacak bu yatırımın bölgedeki üreticilere uzun vadeli fayda sağlaması öngörülüyor.