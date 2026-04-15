

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



Aksaray Valisi Murat Duru’nun kayınvalidesi Merih Tekizoğlu vefat etti. Vali Duru, yayımladığı mesajla üzüntüsünü dile getirirken, cenaze programına ilişkin bilgiler de kamuoyuyla paylaşıldı.

ACI HABER AKSARAY’DA ÜZÜNTÜ YARATTI

Aksaray Valisi Murat Duru, kayınvalidesi Merih Tekizoğlu’nun vefatıyla büyük bir üzüntü yaşadı. Acı haber, Aksaray kamuoyunda da üzüntüyle karşılandı.

Vali Duru, yayımladığı taziye mesajında duygularını şu sözlerle ifade etti:

“İnnâ Lillâhi ve İnnâ İleyhi Raciûn… 26 yıllık damadı olarak şahidim ki; bir karıncayı dahi incitmeden ebedi âleme hoş seda bırakarak göç eden canım kayınvalidem Merih Tekizoğlu Hakk’a yürüdü. Mevlam bizleri cennetinde buluşturmayı nasip eylesin inşallah. Ruhu şad, mekânı cennet olsun inşallah, melek yüzlü kayınvalidem.”

CENAZE PROGRAMI AÇIKLANDI

Merhume Merih Tekizoğlu için düzenlenecek cenaze programına ilişkin detaylar da paylaşıldı.

Buna göre, 15 Nisan Çarşamba günü Somuncu Baba Camii’nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılınacak. Ardından cenaze Ankara’ya götürülerek Gölbaşı Mezarlığı’nda ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI PAYLAŞILDI

Aksaray kamuoyu ve çeşitli kesimler, Vali Murat Duru ve ailesine başsağlığı dileklerini iletti. Merhumenin vefatı, şehirde derin bir üzüntüye neden oldu.

Cenaze programının ardından, taziye sürecinin devam etmesi beklenirken, Aksaray’daki resmi ve sivil çevrelerin de aileye destek mesajlarını sürdürmesi öngörülüyor.