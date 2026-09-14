Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



Aksaray Valisi Murat Duru, 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı ve İlköğretim Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda, eğitimin çocukların geleceğini şekillendiren en güçlü unsur olduğunu vurguladı. Öğrencilere başarı dolu bir yıl dileyen Vali Duru, öğretmenlerin fedakârlığına dikkat çekerken velilere de eğitim sürecindeki güçlü iş birlikleri için teşekkür etti.

AKSARAY’DA İLKÖĞRETİM HAFTASI COŞKUSU

2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı’nın başlamasıyla birlikte Aksaray’da İlköğretim Haftası heyecanı yaşanırken, Aksaray Valisi Murat Duru da yayımladığı anlamlı mesajla öğrenciler, öğretmenler ve velilere seslendi.

Vali Duru, yeni eğitim döneminin sadece derslerin başladığı bir süreç olmadığını, aynı zamanda geleceğin şekillendiği önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek, çocukların iyi bir eğitim almasının devletin ve toplumun ortak sorumluluğu olduğunu ifade etti.

Mesajında, “Yeni bir eğitim-öğretim yılına adım atmanın heyecanını ve İlköğretim Haftası’nı hep birlikte kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz.” ifadelerine yer veren Duru, tüm eğitim camiasına başarılı ve verimli bir yıl temennisinde bulundu.

“İLKÖĞRETİM GELECEĞİN EN SAĞLAM TEMELİDİR”

Vali Murat Duru, ilköğretim döneminin çocukların hayatındaki en kritik eğitim basamağı olduğuna dikkat çekerek, bu sürecin yalnızca akademik başarıyla sınırlı olmadığını vurguladı.

Duru, ilköğretimin çocuklara bilgi kazandırmanın yanı sıra merak duygusunu geliştiren, öğrenme isteğini güçlendiren ve sağlam bir karakter inşa eden temel bir süreç olduğunu belirtti.

Ayrıca çocukların milli ve manevi değerlerle yetişmesinin önemine değinen Duru, geleceğin güçlü Türkiye’sinin bugünün sınıflarında yetiştiğini ifade etti.

ÖĞRENCİLERE BAŞARI VE SAĞLIK TEMENNİSİ

Mesajının önemli bir bölümünü öğrencilere ayıran Vali Duru, yeni eğitim yılında tüm öğrencilerin öğrenme heyecanlarını kaybetmemelerini istedi.

Öğrencilere hitaben;

“Öğrenme hevesinizin ve başarma azminizin hiç kaybolmadığı, neşe ve sağlık dolu bir eğitim yılı diliyorum.”

ifadelerini kullanan Duru, çocukların hem akademik hem de sosyal gelişimlerinin desteklenmesinin büyük önem taşıdığını belirtti.

ÖĞRETMENLERE TEŞEKKÜR: “GELECEĞİ İNŞA EDEN EĞİTİM NEFERLERİ”

Vali Murat Duru, Türkiye’nin geleceğinin şekillenmesinde öğretmenlerin üstlendiği sorumluluğun büyük olduğuna dikkat çekti.

Fedakârlık, sabır ve özveriyle görev yapan tüm öğretmenlere teşekkür eden Duru, eğitimcilerin yalnızca bilgi aktaran kişiler olmadığını, aynı zamanda öğrencilerin hayatlarına yön veren rehberler olduklarını ifade etti.

Mesajında öğretmenlere yönelik şükranlarını dile getiren Duru, onların emeklerinin toplumun geleceğine yapılan en değerli yatırım olduğunu vurguladı.

VELİLERE “DEVLET MİLLET KAYNAŞMASI” VURGUSU

Vali Duru’nun mesajında dikkat çeken başlıklardan biri de ailelerin eğitim sürecindeki rolü oldu.

Velilere teşekkür eden Duru, çocukların yetişmesinde okul ile aile arasındaki güçlü bağın büyük önem taşıdığını belirterek, bu iş birliğini “Devlet Millet Kaynaşması” anlayışıyla değerlendirdi.

Velilerin çocukların eğitim hayatındaki desteğinin başarıyı artıran en önemli unsurlardan biri olduğuna işaret eden Duru, eğitimde ortak sorumluluk bilincinin güçlenmesinin önemini vurguladı.

“2026-2027 EĞİTİM YILI AKSARAY’A HAYIRLI OLSUN”

Mesajının sonunda yeni eğitim-öğretim yılının tüm eğitim camiası için hayırlı olmasını temenni eden Aksaray Valisi Murat Duru, öğrencilerin başarılarla dolu bir yıl geçirmesi dileğinde bulundu.

Duru, İlköğretim Haftası’nın birlik, beraberlik ve umut duygularını güçlendiren anlamlı bir dönem olduğuna dikkat çekerek, Aksaray’daki tüm eğitim kurumlarına başarılı bir eğitim yılı diledi.

EĞİTİM, GÜÇLÜ GELECEĞİN ANAHTARI

Aksaray’da yeni eğitim döneminin başlamasıyla birlikte binlerce öğrenci yeniden ders başı yaparken, İlköğretim Haftası kapsamında düzenlenecek etkinliklerle eğitim heyecanı kent genelinde hissedilecek.

Vali Murat Duru’nun yayımladığı mesaj ise eğitimin yalnızca bireysel başarı değil, toplumsal kalkınmanın da temel taşı olduğuna dikkat çeken güçlü bir çağrı olarak öne çıktı. Öğrenci, öğretmen, veli ve kamu kurumlarının ortak sorumluluk anlayışıyla hareket etmesinin, Aksaray’da eğitim kalitesinin daha da yükselmesine katkı sağlayacağı değerlendiriliyor.