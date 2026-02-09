Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ

Aksaray Valisi Murat Duru, sosyal medya hesabından yaptığı anlam yüklü paylaşımda, Türk milletinin istiklal mücadelesine vurgu yaparak Nene Hatun ve Kara Fatma gibi kahraman kadınları andı. Duru’nun mesajı kısa sürede büyük beğeni topladı ve geniş yankı uyandırdı.

SÖZLER GÜNDEM OLDU

Vali Duru paylaşımında, milletin bağımsızlık mücadelesinde ön safta yer alan kadın kahramanları rahmet ve minnetle andı. Duru, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Necip milletimizin istiklali ve istikbali için gözünü kırpmadan cepheye yürümüş Nene Hatunların ve Kara Fatmaların torunlarıyız.

Hatıralarına yürekten sahip çıkmaya çalıştığımız analarımızın Mevlam ruhlarını şad, mekânlarını cennet eylesin inşallah…”

BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Paylaşımın kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni ve yorum alması dikkat çekti. Vatandaşlar mesajın altına, milli mücadele kahramanlarının unutulmaması gerektiğini belirten destek ifadeleri yazdı.

Vali Duru’nun vefa vurgusu yapan sözleri, toplumun geniş kesimleri tarafından anlamlı ve yerinde bulundu.

MİLLİ HAFIZAYA VURGU

Mesajda özellikle kadınların kurtuluş mücadelesindeki rolünün altının çizilmesi, tarih bilincinin canlı tutulması açısından önemli bir hatırlatma olarak değerlendirildi. Sosyal medya kullanıcıları, bu tür paylaşımların genç nesiller için farkındalık oluşturduğunu dile getirdi.

Vali Murat Duru’nun paylaşımı, milli birlik ve beraberlik duygularını pekiştiren mesajlar arasında yerini alırken, benzer hatırlatmaların kamuoyunda karşılık bulmaya devam edeceği değerlendiriliyor.