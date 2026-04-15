Aksaray Valisi Murat Duru, şehit aileleri ve gazilerin katılımıyla Mehmetçik Hatıra Ormanı’nda düzenlenen etkinlikte fidan dikti. Duru, dikilen fidanların şehitlere duyulan minnetin simgesi olduğunu ifade etti.

MEHMETÇİK HATIRA ORMANI’NDA ANLAMLI ETKİNLİK

Aksaray’da Mehmetçik Hatıra Ormanı’nda düzenlenen fidan dikim etkinliğinde, aziz şehitler anıldı. Aksaray Valisi Murat Duru’nun katılımıyla gerçekleştirilen programda, şehit aileleri ve gaziler de yer aldı.

Etkinlik kapsamında toprakla buluşturulan fidanlar, vatan uğruna hayatını kaybeden şehitlerin anısını yaşatmak amacıyla dikildi.

“MİNNET BORCUMUZUN NİŞANESİ”

Programda konuşan Aksaray Valisi Murat Duru, etkinliğin anlam ve önemine dikkat çekti.

Duru, “Bugün diktiğimiz fidanlar, vatan uğruna can veren kahramanlarımıza olan minnet borcumuzun ve onlara duyduğumuz sonsuz bağlılığın bir nişanesidir” ifadelerini kullandı.

ŞEHİTLER İÇİN KALICI HATIRA

Düzenlenen etkinlik, hem şehit aileleri hem de gaziler açısından duygusal anlara sahne oldu. Mehmetçik Hatıra Ormanı’nda dikilen fidanların, gelecek nesillere önemli bir hatıra olarak bırakılması hedefleniyor.

TOPLUMSAL HAFIZAYA KATKI

Yetkililer, bu tür etkinliklerin şehitlerin hatırasını yaşatmanın yanı sıra toplumsal birlik ve beraberliğe de katkı sunduğunu belirtiyor.

Önümüzdeki süreçte benzer anma ve farkındalık etkinliklerinin devam etmesi bekleniyor.