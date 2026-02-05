Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ

Aksaray Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri; güreş, kros ve halter branşlarında Türkiye şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı. Üç farklı organizasyonda gelen birincilikler, hem üniversite camiasında hem de Aksaray’da gurur kaynağı oldu.

Türkiye genelinde düzenlenen önemli spor organizasyonlarında elde edilen dereceler, Aksaray Üniversitesinin spordaki yükselen grafiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, üç farklı branşta Türkiye şampiyonluğu elde ederek üniversite spor tarihinde dikkat çeken bir başarıya imza attı.

ÜÇ BRANŞTA BİRİNCİLİK, TEK ÜNİVERSİTE

U23 Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası, Türkiye Üniversitelerarası UNİLİG Kros Şampiyonası ve Büyükler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonasında elde edilen şampiyonluklar, ASÜ’nün spor altyapısı ve sporcu yetiştirme vizyonunun somut bir göstergesi oldu. Başarılar, yalnızca bireysel değil, kurumsal bir emeğin ürünü olarak değerlendirildi.

BARIŞ ÜNSAL GÜREŞTE TÜRKİYE’NİN ZİRVESİNDE

Aksaray Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencisi Barış Ünsal, 26–27 Ocak 2026 tarihlerinde Trabzon’da düzenlenen U23 Serbest Güreş Türkiye Şampiyonasında 57 kilo kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu.

Şampiyonluk sonrası duygularını paylaşan Ünsal,

“Çok mutlu ve gururluyum. Çalışmamın ve azmimin karşılığını aldım. Bu başarıların devamı gelecek”

ifadelerini kullandı. Ünsal, hedefinin uluslararası arenada da ülkesini temsil etmek olduğunu vurguladı.

UNİLİG KROS’TA ŞAMPİYON ASÜ’DEN

21 Ocak 2026 tarihinde Kuşadası’nda düzenlenen Türkiye Üniversitelerarası UNİLİG Kros Şampiyonasında, Aksaray Üniversitesi adına yarışan Ramazan Baştuğ, 8 kilometre ferdi kategoride Türkiye Şampiyonu oldu.

Antrenör Dr. Öğr. Üyesi Gülsen Tosun Tunç eşliğinde yarışlara hazırlanan Baştuğ,

“Hedefim sadece Türkiye değil; Avrupa ve dünya şampiyonlukları”

diyerek iddiasını ortaya koydu.

Bu önemli başarıyla Baştuğ, 14–15 Mart 2026 tarihlerinde İtalya’nın Casino kentinde düzenlenecek Dünya Üniversitelerarası Kros Şampiyonasında Türkiye’yi ve Aksaray Üniversitesini temsil edecek.

HALTERDE ALTIN MADALYA: TUBA KILINÇ

27 Ocak–2 Şubat 2026 tarihleri arasında Tokat’ta düzenlenen Büyükler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonasında, ASÜ’lü milli sporcu Tuba Kılınç büyük bir başarıya daha imza attı.

58 kilo kategorisinde mücadele eden Spor Yönetimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Kılınç, koparmada 77 kilo, silkmede 100 kilo kaldırarak toplam 177 kilo ile Türkiye Şampiyonu oldu.

Şampiyonluk sonrası konuşan Kılınç,

“Disiplinli çalışmanın ve inanmanın karşılığını aldım”

ifadeleriyle mutluluğunu dile getirdi.

ÜNİVERSİTE YÖNETİMİNDEN TEBRİK MESAJLARI

Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş, üç farklı branşta Türkiye şampiyonu olan sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kayıhan Erbaş ise,

“Öğrencilerimizle gurur duyuyoruz. Sporcularımızı her zaman desteklemeye devam edeceğiz”

sözleriyle sporculara verilen desteğin süreceğini vurguladı.

Elde edilen bu şampiyonlukların ardından, Aksaray Üniversitesinin ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarında daha güçlü şekilde temsil edilmesi beklenirken, ASÜ’nün spor alanındaki başarılarının önümüzdeki dönemde artarak devam edeceği değerlendiriliyor.