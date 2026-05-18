Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



Aksaray Üniversitesi (ASÜ), uluslararasılaşma hedefleri kapsamında Özbekistan’daki Impuls Medical Institute (IMI) ile tıp alanında akademik iş birliği protokolüne imza attı. Gerçekleştirilen anlaşmayla öğrenci ve akademisyen değişimi, ortak bilimsel araştırmalar ve klinik eğitim süreçlerinde ortak çalışmalar yürütülmesi hedefleniyor.

Aksaray Üniversitesi, yükseköğretimde uluslararası iş birliklerini güçlendirme çalışmaları kapsamında önemli bir akademik anlaşmaya daha imza attı. Özbekistan’ın önde gelen tıp eğitim kurumlarından Impuls Medical Institute ile yapılan protokol, iki üniversite arasında tıp eğitimi ve bilimsel araştırmalar alanında yeni bir dönemin kapısını araladı.

Özbekistan’dan gelen altı kişilik akademik heyet, Aksaray Üniversitesinde çeşitli temaslarda bulunarak hem Tıp Fakültesi hem de Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kapsamlı incelemeler gerçekleştirdi.

REKTÖRLÜKTE KRİTİK GÖRÜŞME

Program kapsamında IMI heyeti, ASÜ Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş’ı makamında ziyaret etti. Görüşmede iki üniversite arasındaki akademik ilişkilerin geliştirilmesi, ortak projelerin artırılması ve uluslararası değişim programlarının güçlendirilmesi konuları ele alındı.

Rektörlük Toplantı Salonunda düzenlenen törende, ASÜ Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş ile IMI Başkanı Prof. Dr. Bakhtinur Oybutaevich Khudanov tarafından iş birliği protokolü imzalandı.

ÖZBEK HEYET TIP FAKÜLTESİNİ İNCELEDİ

Ziyaret kapsamında Özbekistanlı akademisyenler, Aksaray Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yerinde gözlem ve incelemelerde bulundu.

Heyet; tıp eğitimi müfredatı, ders içerikleri, uygulamalı eğitim modelleri ve klinik süreçler hakkında detaylı bilgi aldı. Hastanede yürütülen pratik eğitim faaliyetlerini de inceleyen akademisyenlerin, özellikle öğrenci merkezli eğitim modeli ve klinik uygulama altyapısından memnuniyet duydukları ifade edildi.

ORTAK PROJELER VE AKADEMİK DEĞİŞİM MASADA

Gerçekleştirilen temaslarda iki kurum arasında hayata geçirilebilecek potansiyel iş birlikleri de değerlendirildi. Öğrenci ve akademisyen değişimi, ortak bilimsel araştırmalar, kısa dönem eğitim programları ve klinik gözlem imkanları öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.

İmzalanan protokol kapsamında tarafların;

Akademik personel değişimi,

Öğrenci hareketliliği,

Ortak bilimsel çalışmalar,

Tıp eğitiminde iyi uygulamaların paylaşılması,

Uluslararası projelerde ortak hareket edilmesi

konularında mutabakata vardığı bildirildi.

“ULUSLARARASI AĞ GÜÇLENİYOR”

Aksaray Üniversitesi yönetimi, söz konusu iş birliğinin üniversitenin uluslararası akademik ağını genişletme hedefi açısından önemli bir adım olduğunu değerlendirdi.

İki kurum arasında uzun vadeli ve sürdürülebilir akademik ilişkilerin geliştirilmesinin hedeflendiği belirtilirken, iş birliği protokolü imza töreni plaket ve hediye takdimi ile çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.