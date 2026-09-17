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Kaynak: Haber Merkezi

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



Aksaray Üniversitesi ile Özbekistan’ın Taşkent Beşeri Bilimler Üniversitesi arasında önemli bir akademik ve kültürel iş birliğine imza atıldı. Protokol kapsamında TGFU bünyesinde “Aksaray Üniversitesi Türkçe ve Kültür Merkezi” kurulacak. Merkezle Türkçe eğitiminin yaygınlaştırılması, Türk ve Özbek dilleri ile kültürleri arasındaki etkileşimin artırılması ve iki üniversite arasındaki akademik iş birliklerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

ASÜ’DEN ÖZBEKİSTAN’DA ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİ HAMLESİ

Aksaray Üniversitesi (ASÜ), uluslararası akademik iş birliklerine bir yenisini daha ekledi. ASÜ ile Özbekistan’ın Taşkent Beşeri Bilimler Üniversitesi (TGFU) arasında, TGFU bünyesinde “Aksaray Üniversitesi Türkçe ve Kültür Merkezi” kurulmasına yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

İki üniversite arasındaki akademik, kültürel ve dilsel ilişkilerin geliştirilmesini amaçlayan protokol, Rektörlük Toplantı Salonu’nda çevrim içi gerçekleştirilen törenle hayata geçirildi.

Protokole Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş ile Taşkent Beşeri Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Qaxramon Sabirov imza attı.

İmza töreninde ASÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erşan Sever ile Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Çetin Yıldız da hazır bulundu.

MERKEZİN ODAĞINDA TÜRKÇE VE KÜLTÜREL ETKİLEŞİM OLACAK

Kurulması planlanan Aksaray Üniversitesi Türkçe ve Kültür Merkezi’nin temel çalışma alanlarından birini Türkçe eğitimi oluşturacak.

Merkez aracılığıyla Türkçe öğrenmek isteyen öğrencilere yönelik eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, bunun yanı sıra Türk ve Özbek dilleri ile kültürlerinin karşılıklı olarak tanıtılması ve iki toplum arasındaki kültürel etkileşimin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Merkezin yalnızca dil öğretimi yapılan bir yapı olarak değil, aynı zamanda akademik ve kültürel faaliyetlerin yürütüldüğü bir iş birliği platformu olarak faaliyet göstermesi planlanıyor.

Bu kapsamda iki üniversitenin akademisyenleri ve öğrencileri arasında yeni ortak çalışmaların geliştirilmesi, bilimsel faaliyetlerin artırılması ve karşılıklı bilgi paylaşımının güçlendirilmesi hedefleniyor.

ORTAK DERSLER, ATÖLYELER VE AKADEMİK PROGRAMLAR

İmzalanan protokol kapsamında Türk ve Özbek dilleri ile kültürlerine yönelik ortak akademik programlar, dersler ve atölyelerin geliştirilmesi öngörülüyor.

Merkezin faaliyetleri kapsamında;

Türkçe eğitimi ve dil öğretimi çalışmaları,

Türk ve Özbek kültürlerine yönelik akademik programlar,

Ortak ders ve atölyeler,

Konferans ve seminerler,

Kültürel etkinlikler,

Ortak araştırma projeleri,

Bilimsel yayın çalışmaları,

Dil ve kültür alanında kaynak ve materyal paylaşımı

gibi çeşitli faaliyetlerin gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Böylece iki üniversite arasındaki iş birliğinin yalnızca belirli dönemlerde gerçekleştirilen etkinliklerle sınırlı kalmaması, sürekli ve kurumsal bir yapıya kavuşturulması hedefleniyor.

ÖĞRENCİ VE AKADEMİSYEN HAREKETLİLİĞİ GÜÇLENDİRİLECEK

Protokolün dikkat çeken başlıklarından birini de öğrenci ve akademisyen hareketliliğinin desteklenmesi oluşturuyor.

Eğitim ve kültür programları çerçevesinde öğretim elemanları, araştırmacılar ve öğrenciler arasında karşılıklı değişim programlarının geliştirilmesi hedefleniyor.

Bu çalışmaların, Aksaray Üniversitesi ile Taşkent Beşeri Bilimler Üniversitesi arasındaki akademik bağların güçlenmesine ve öğrencilerin farklı bir eğitim ve kültür ortamında deneyim kazanmasına katkı sağlaması bekleniyor.

Akademisyenlerin de ortak araştırma ve bilimsel çalışmalar kapsamında bir araya gelmesiyle iki üniversite arasındaki bilgi ve tecrübe paylaşımının artırılması amaçlanıyor.

ORTAK ARAŞTIRMA VE YAYINLARA TEŞVİK

İş birliği kapsamında yalnızca eğitim faaliyetleri değil, akademik araştırmaların ve bilimsel yayınların da desteklenmesi planlanıyor.

Türk ve Özbek dilleri ile kültürlerine ilişkin ortak araştırmalar yürütülmesi, elde edilen bilimsel çalışmaların ortak yayınlara dönüştürülmesi ve iki üniversitenin akademik birikiminin karşılıklı olarak paylaşılması hedefleniyor.

Dil ve kültür çalışmalarında kullanılabilecek kaynak ve materyallerin paylaşılması da protokol kapsamında değerlendirilen başlıklar arasında yer alıyor.

Bu yönüyle kurulacak merkezin, Türk dili ve edebiyatı başta olmak üzere sosyal bilimlerin farklı alanlarında yeni akademik çalışmaların ortaya çıkmasına zemin hazırlaması bekleniyor.

REKTÖR ARIBAŞ: “İKİ KARDEŞ TOPLUMUN YAKINLAŞMASI AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ”

Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş, imzalanan protokolün iki üniversite ve iki kardeş toplum arasındaki ilişkilerin daha da güçlenmesine önemli katkılar sunacağını ifade etti.

Üniversiteler arasındaki iş birliklerinin her geçen gün artırılması gerektiğine inandıklarını belirten Rektör Arıbaş, kurulacak merkezin özellikle öğrenci ve akademisyen hareketliliklerinin hızlandırılması ve güçlendirilmesi bakımından önemli bir görev üstleneceğini söyledi.

Arıbaş açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Her geçen gün birlikteliğimizi artırmamız gerektiğine yürekten inanıyoruz ve bunu yürekten istiyoruz. Bu çok önemli bir adım olacak inşallah. Böyle bir merkez; iki üniversitenin, iki kardeş toplumun yakınlaşması açısından, öğrenci ve akademisyen hareketliliklerinin hızlandırılması ve güçlendirilmesi açısından çok önemli bir görev ifa edecek. O yüzden gerçekten çok değerli bir adım atıyoruz.”

Rektör Arıbaş, iş birliğinin gerçekleştirilmesine verdikleri destek ve gösterdikleri kararlılık dolayısıyla Taşkent Beşeri Bilimler Üniversitesi yönetimine de teşekkür etti.

TÜRKÇE EĞİTİMİNDEN KÜLTÜREL DİYALOĞA UZANAN İŞ BİRLİĞİ

Aksaray Üniversitesi ile Taşkent Beşeri Bilimler Üniversitesi arasında imzalanan protokol, iki üniversite arasındaki mevcut ilişkilerin yeni bir kurumsal yapı üzerinden geliştirilmesini hedefliyor.

TGFU bünyesinde kurulacak Aksaray Üniversitesi Türkçe ve Kültür Merkezi, Türkçe öğretiminin yanı sıra Türkiye ve Özbekistan arasındaki kültürel ve akademik etkileşimin artırılmasına yönelik çalışmaların yürütüleceği bir merkez olacak.

Öğrenci ve akademisyen değişimlerinden ortak araştırmalara, konferanslardan kültürel etkinliklere kadar geniş bir alanda faaliyet göstermesi planlanan merkezin, iki üniversitenin ortak çalışma kapasitesini artırması amaçlanıyor.

ASÜ’NÜN ULUSLARARASI İŞ BİRLİKLERİNE YENİ HALKA

Aksaray Üniversitesi’nin farklı ülkelerdeki üniversitelerle yürüttüğü akademik iş birliklerine Özbekistan’daki bu yeni çalışma da eklenmiş oldu.

Türk dünyası içerisindeki akademik ve kültürel bağların geliştirilmesi açısından da önem taşıyan proje kapsamında kurulacak merkezin, Türkçe ve kültür çalışmalarına yeni bir akademik zemin oluşturması bekleniyor.

Atılan bu adımla birlikte Aksaray Üniversitesi ile Taşkent Beşeri Bilimler Üniversitesi arasındaki ilişkilerin daha sistematik ve uzun vadeli bir yapıya kavuşması hedeflenirken, ortak eğitim, araştırma ve kültür faaliyetlerinin önümüzdeki süreçte daha da çeşitlendirilmesi planlanıyor.

Aksaray Üniversitesi Türkçe ve Kültür Merkezi’nin hayata geçirilmesiyle birlikte, Aksaray ile Taşkent arasında akademik bağların yanı sıra dil ve kültür alanında da yeni bir iş birliği köprüsünün kurulması amaçlanıyor.