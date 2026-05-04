

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



Aksaray Üniversitesi’nin davetiyle Moldova-Gagauz Özerk Yeri’nden Aksaray’a gelen Türkçe kursiyerleri, bir hafta boyunca şehrin tarihi, kültürel ve sosyal yaşamını yakından tanıdı. Program kapsamında öğrenciler çeşitli ziyaretler gerçekleştirirken, Türkiye ile Moldova arasındaki kültürel iş birliğine de katkı sağlandı.

ULUSLARARASI EĞİTİM PROGRAMI AKSARAY’DA GERÇEKLEŞTİ

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Dış İlişkiler Koordinatörlüğünün daveti üzerine, Moldova-Gagauz Özerk Yeri’nde faaliyet gösteren TİKA Mustafa Kemal Atatürk Kütüphanesi bünyesinde, Yunus Emre Enstitüsü koordinasyonunda Türkçe eğitimi alan kursiyerler Aksaray’a geldi.

18-25 Nisan 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen ziyaret kapsamında öğrenciler, Aksaray’ın tarihi, kültürel ve sosyal yaşamını yerinde inceleme fırsatı buldu. Türkçe kurslarına katılan öğrencilerden oluşan heyet, program süresince şehrin önemli turistik ve tarihi noktalarını ziyaret etti.

TARİHİ VE DOĞAL GÜZELLİKLER TANITILDI

Program kapsamında kursiyerler, Aksaray’ın doğal güzellikleri, tarihi yapıları ve kültürel mirası hakkında bilgi aldı. Öğrenciler, Türkiye’nin zengin medeniyet birikimini yerinde görme imkânı elde etti.

Gezi programı çerçevesinde müzeler, tarihi mekânlar ve sosyal yaşam alanları ziyaret edilirken, kursiyerler Türk kültürünü günlük yaşam içerisinde deneyimleme fırsatı yakaladı.

TÜRKÇE PRATİK İMKÂNI SAĞLANDI

Program boyunca öğrencilerin yalnızca kültürel gezi faaliyetlerine değil, aynı zamanda sosyal ve akademik etkinliklere de katıldığı belirtildi. Türkçe iletişim becerilerini geliştirmeleri amacıyla çeşitli uygulamalı etkinlikler düzenlenirken, günlük yaşam içerisinde aktif şekilde Türkçe konuşmaları teşvik edildi.

Bu sayede kursiyerlerin öğrendikleri dili doğal ortamda kullanarak pratik yapma fırsatı bulduğu ifade edildi. Üniversite yönetimi, uluslararası öğrenci hareketliliğinin dil öğrenim sürecine önemli katkılar sunduğunu vurguladı.

RESMÎ ZİYARETLER DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Öğrenciler program kapsamında Aksaray Valisi Murat Duru’yu da makamında ziyaret etti. Görüşmede öğrenciler, Aksaray’da bulunmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

TÜRKİYE İLE MOLDOVA ARASINDA İŞ BİRLİĞİ MESAJI

Ziyaretin, Türkiye ile Moldova arasındaki eğitim ve kültür alanındaki iş birliğinin geliştirilmesi açısından önemli bir adım olduğu belirtildi. Karşılıklı öğrenci hareketliliğinin artırılmasının iki ülke arasındaki dostluk ve kültürel bağları daha da güçlendireceği ifade edildi.

Benzer uluslararası programların önümüzdeki süreçte de devam etmesi beklenirken, Türkçenin uluslararası alanda daha geniş kitlelere ulaşmasına yönelik çalışmaların süreceği kaydedildi.