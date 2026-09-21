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Kaynak: Haber Merkezi

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



Aksaray Üniversitesi’nde 2026-2027 Akademik Yılı uluslararası öğrenci kayıtları tamamlandı. Türkmenistan’dan Tanzanya’ya, Fas’tan Kazakistan’a kadar 11 farklı ülkeden öğrenciler ASÜ’de eğitim görmeye hak kazandı. Üniversite, uluslararasılaşma vizyonu doğrultusunda hem akademik çeşitliliğini hem de kültürlerarası etkileşimi güçlendirmeyi hedefliyor.

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ DÜNYANIN FARKLI COĞRAFYALARINDAN ÖĞRENCİLERİ AĞIRLAYACAK

Aksaray Üniversitesi (ASÜ), 2026-2027 Akademik Yılı’nda dünyanın farklı ülkelerinden gelen öğrencileri kampüsünde buluşturmaya hazırlanıyor. 14-17 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen uluslararası öğrenci kayıt sürecinin tamamlanmasıyla birlikte, farklı kıtalardan öğrenciler üniversitenin çeşitli fakülte ve bölümlerinde eğitim hayatına başlama hakkı elde etti.

Uluslararasılaşmayı stratejik hedeflerinden biri olarak gören ASÜ, her geçen yıl artan yabancı öğrenci sayısıyla yalnızca akademik gücünü değil, aynı zamanda kültürel çeşitliliğini de artırmayı sürdürüyor.

KAYIT SÜRECİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ TARAFINDAN YÜRÜTÜLDÜ

Uluslararası öğrenci başvuru, değerlendirme ve kayıt işlemleri ASÜ Dış İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından titizlikle yürütüldü. Dünyanın farklı bölgelerinden gelen başvurular akademik kriterler doğrultusunda ayrıntılı şekilde incelendi ve değerlendirme sürecinin ardından öğrenciler üniversitenin çeşitli akademik birimlerine yerleştirildi.

Tamamlanan kayıtlarla birlikte ASÜ, yeni eğitim döneminde uluslararası öğrencilere kapılarını resmen açmış oldu.

11 ÜLKEDEN ÖĞRENCİLER ASÜ’DE EĞİTİM GÖRECEK

Yapılan değerlendirmeler sonucunda başta Türkmenistan, Afganistan, Kazakistan, Azerbaycan, Komorlar, Ürdün, Fas, İran, Suriye, Cibuti ve Tanzanya olmak üzere dünyanın farklı ülkelerinden öğrenciler Aksaray Üniversitesi’nde öğrenim görmeye hak kazandı.

11 ülke

Farklı coğrafyalardan öğrenciler

14–17 Eylül

Kayıt tarihleri

2026–2027

Yeni akademik yıl

Bu tablo, ASÜ’nün yalnızca bölgesel bir yükseköğretim kurumu olmanın ötesine geçerek uluslararası öğrenci hareketliliğinde daha görünür bir konuma ulaştığını ortaya koyuyor.

ASÜ’YE GELEN BAŞLICA ÜLKELER

Türkmenistan

Afganistan

Kazakistan

Azerbaycan

Komorlar

Ürdün

Fas

İran

Suriye

Cibuti

Tanzanya

KAMPÜSTE KÜLTÜRLERARASI BULUŞMA BAŞLIYOR

Uluslararası öğrencilerin üniversiteye kazandırdığı en önemli değerlerden biri de kültürel etkileşim olarak öne çıkıyor. Farklı coğrafyalardan gelen öğrencilerin aynı kampüs ortamında eğitim görmesi, yalnızca dersliklerde değil sosyal yaşamda da yeni deneyimlerin paylaşılmasına imkân sağlıyor.

ASÜ yönetimi, farklı kültürlerden gelen öğrencilerin birbirlerini tanıdığı, ortak projelerde yer aldığı ve sosyal etkinliklere katıldığı bir üniversite ortamının oluşturulmasını uluslararasılaşma sürecinin önemli bir parçası olarak değerlendiriyor.

AKADEMİK ÇEŞİTLİLİK GÜÇLENİYOR

Her yıl artan uluslararası öğrenci sayısı, üniversitenin akademik yapısına da önemli katkılar sunuyor. Farklı eğitim geçmişlerine sahip öğrencilerin aynı sınıflarda eğitim alması;

farklı bakış açılarının paylaşılmasını,

akademik iş birliklerinin gelişmesini,

uluslararası iletişim becerilerinin artmasını,

çok kültürlü öğrenme ortamının güçlenmesini destekliyor.

Bu çeşitlilik, hem Türk öğrenciler hem de uluslararası öğrenciler açısından daha zengin bir üniversite deneyimi oluşturuyor.

SOSYAL HAYATA UYUM ÇALIŞMALARI SÜRECEK

ASÜ, uluslararası öğrencilerin yalnızca eğitim süreçlerine değil, sosyal ve kültürel yaşama da aktif şekilde katılmasını hedefliyor. Kampüs içerisinde düzenlenecek uyum programları, kültürel etkinlikler ve öğrenci organizasyonlarıyla yeni gelen öğrencilerin üniversite yaşamına daha kolay adapte olmaları amaçlanıyor.

Farklı ülkelerden gelen öğrencilerin Aksaray’ı tanımaları, şehirle bütünleşmeleri ve üniversite topluluğunun aktif bir parçası haline gelmeleri için çeşitli çalışmaların önümüzdeki dönemde de devam edeceği belirtiliyor.

ULUSLARARASILAŞMA VİZYONU KARARLILIKLA SÜRÜYOR

Aksaray Üniversitesi, önümüzdeki yıllarda da uluslararası öğrenci hareketliliğini artırmayı ve farklı ülkelerden daha fazla öğrenciyi kampüsünde ağırlamayı hedefliyor. Üniversite, uluslararasılaşma vizyonu doğrultusunda eğitim kalitesini güçlendirmeyi, akademik iş birliklerini geliştirmeyi ve kapsayıcı bir yükseköğretim ortamı sunmayı sürdürecek.

2026-2027 Akademik Yılı’nda dünyanın farklı noktalarından gelen öğrencilerin ASÜ çatısı altında buluşması, Aksaray Üniversitesi’nin küresel ölçekte görünürlüğünü artırırken, şehrin de uluslararası öğrenci hareketliliği açısından önemli merkezlerden biri olma yolunda ilerlediğini gösteriyor.