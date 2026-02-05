Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ

Aksaray Üniversitesi (ASÜ), uluslararası yükseköğretim alanında dikkat çeken bir başarıya daha imza attı. Dünyanın en prestijli üniversite derecelendirme kuruluşlarından biri olan QS (Quacquarelli Symonds) tarafından açıklanan 2026 Avrupa Üniversiteleri Sıralaması’nda Aksaray Üniversitesi ilk kez yer alma başarısı gösterdi. Bu gelişme, üniversitenin son yıllarda eğitim, araştırma ve uluslararasılaşma alanlarında attığı adımların somut bir karşılığı olarak değerlendirildi.