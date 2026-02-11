Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ

Ankara Turist Rehberleri Odası üyeleri, Aksaray İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde şehri ziyaret etti. Program kapsamında Aksaray’ın tarihi, kültürel ve doğal değerleri yerinde tanıtılırken, destinasyonun tur programlarında daha etkin yer almasına yönelik önemli değerlendirmeler yapıldı.

Aksaray, turizm alanındaki tanıtım atağını sürdürüyor. Ankara Turist Rehberleri Odası’nın kıymetli üyeleri, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü organizasyonunda şehirde ağırlandı. Gerçekleştirilen programla, kentin sahip olduğu eşsiz tarihi miras, kültürel zenginlik ve doğal güzellikler profesyonel rehberlere sahada anlatıldı.

“REHBERLER EN ÖNEMLİ PAYDAŞ”

Ziyaret programı boyunca Ihlara Vadisi, Cam Teras, Selime Katedrali, Saratlı Yeraltı Şehri, Somuncu Baba Külliyesi, Aksaray Müzesi, Eğri Minare, Manastır Vadisi ve inanç turizmi açısından öne çıkan merkezler tek tek tanıtıldı. Yapılan bilgilendirmelerde Aksaray’ın tur rotalarına daha güçlü şekilde dahil edilmesi konusu ele alındı.

Aksaray İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdullah Oğuz, turist rehberlerinin tanıtımdaki rolüne dikkat çekerek önemli mesajlar verdi.

Oğuz,

“Anadolu’nun özü Aksaray’ımız; tarihi, kültürel ve manevi mirasıyla büyük bir turizm potansiyeline sahiptir. Bu zenginliğin doğru anlatımı ve geniş kitlelere ulaşması noktasında rehberlerimizin katkısını çok kıymetli buluyoruz. İş birliğimizi güçlendirerek şehrimizi daha fazla tur programına dahil etmeyi hedefliyoruz.” dedi.

ORTAK ÇALIŞMA VURGUSU

Program kapsamında yapılan karşılıklı istişarelerde, Aksaray’daki turizm hareketliliğinin artırılması için atılabilecek adımlar masaya yatırıldı. Rehberlerin gözlemleri, saha deneyimleri ve beklentileri değerlendirilirken, ilerleyen süreçte gerçekleştirilebilecek ortak projeler üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

TANITIM KARARLILIKLA SÜRECEK

Valiliğin riyasetinde, belediyenin destekleriyle Aksaray’ın hem ulusal hem de uluslararası alanda daha görünür hale gelmesi için yürütülen çalışmaların artarak devam edeceği belirtildi. Programın gerçekleşmesine katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür edildi.

Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla tamamlandı. Gerçekleştirilen organizasyonun ardından gözler, Aksaray’ın tur programlarında daha geniş yer bulmasına yönelik atılacak yeni adımlara çevrildi.