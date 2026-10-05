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Kaynak: Haber Merkezi



Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



Aksaray Ticaret Borsası’nda başkanlık seçimi tamamlandı. İki adayın yarıştığı seçimde mevcut Başkan Hamit Özkök, 386 oy alarak yeniden başkan seçildi ve görevinde dördüncü dönemine başladı. Diğer başkan adayı Hakan Darılmaz ise 52 oy aldı.

Kayıtlı 524 üyenin bulunduğu Aksaray Ticaret Borsası’nda 440 üye sandık başına giderek oy kullandı. Sayımın ardından 386 oy Özkök’e, 52 oy Darılmaz’a çıkarken, 2 oy geçersiz sayıldı.

FLAŞ GELİŞME: ÖZKÖK 4. KEZ GÜVEN TAZELEDİ

Aksaray Ticaret Borsası’nın başkanlık seçimi, üyelerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Saat 09.00’da başlayan oy verme işlemi 17.00’de sona erdi. Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından iki sandık açılarak oyların sayımına geçildi.

Sandıklardan çıkan sonuçlara göre mevcut Başkan Hamit Özkök, rakibi Hakan Darılmaz karşısında seçimi kazanarak Aksaray Ticaret Borsası Başkanlığı görevine bir dönem daha devam etme hakkı elde etti.

Seçimde ortaya çıkan tablo şöyle:

Kayıtlı seçmen: 524

Kullanılan oy: 440

Hamit Özkök: 386

Hakan Darılmaz: 52

Geçersiz oy: 2

Bu sonuçla Özkök, Aksaray Ticaret Borsası Başkanlığı görevinde dördüncü dönemine seçilmiş oldu.

ÖZKÖK’TEN SEÇİM SONRASI BİRLİK VE DOSTLUK MESAJI

Seçim öncesinde değerlendirmelerde bulunan Hamit Özkök, yarışın demokratik bir atmosfer içerisinde geçtiğini belirterek rakibi Hakan Darılmaz’a teşekkür etti.

Darılmaz’ı çocukluğundan bu yana tanıdığını ifade eden Özkök, adaylığından ve seçim sürecindeki mücadelesinden dolayı kendisine teşekkür ederek, seçim yarışının dostluk ilişkilerini değiştirmemesi gerektiğine dikkat çekti.

Özkök, seçim öncesinde yaptığı açıklamada üyelere ve kendisine destek verenlere teşekkür ederken, seçimin Aksaray Ticaret Borsası üyeleri başta olmak üzere Aksaray’a ve ülkeye hayırlı olmasını temenni etti.

Özkök, seçim sonrasında da birlik ve beraberlik içerisinde hareket edilmesi gerektiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Biz yarın sokağa çıktığımızda oy veren ya da vermeyen hepimiz dostuz, arkadaşız, kardeşiz.”

Hamit Özkök, seçim yarışının kendisi ile Darılmaz arasındaki dostluğu değiştirmeyeceğini belirterek, Darılmaz’ın kendisine yine ağabey diyeceğini ve bundan sonraki süreçte de yan yana yürümeye devam edeceklerini ifade etti.

DARILMAZ: “O BENİM ABİMDİR GENE”

Seçimin diğer adayı Hakan Darılmaz da seçim sürecinin ardından değerlendirmelerde bulundu.

Demokratik bir seçim ortamının oluşmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Darılmaz, kendisine destek veren borsa üyelerine ve seçim yarışındaki rakibi Hamit Özkök’e teşekkür etti.

Seçim sonucunun Aksaray’ın çiftçisi, tüccarı, esnafı ve besicisi açısından hayırlı olmasını dileyen Darılmaz, seçim sürecinde gündeme getirdikleri taleplerin temelinde üreticilerin sorunlarının sahada daha güçlü şekilde takip edilmesi bulunduğunu ifade etti.

Darılmaz, yaklaşık altı aylık süreçte dile getirdikleri talepler arasında sivil toplum kuruluşlarının başkanlarının sahada daha fazla yer alması ve üretici örgütlerinin başkanlarının üreticilerle birlikte hareket etmesinin bulunduğunu belirtti.

Amaçlarının birlik ve beraberlik olduğunu vurgulayan Darılmaz, seçim sürecinin herhangi bir kırgınlık veya çatışmaya dönüşmediğini söyledi.

Darılmaz, açıklamasında,

“Çok güzel bir seçim süreci oldu. Herhangi bir kavgamız, dövüşümüz olmadı. O benim abimdir gene.”

ifadelerini kullandı.

524 ÜYENİN 440’I SANDIK BAŞINA GİTTİ

Aksaray Ticaret Borsası seçimlerinde kayıtlı 524 üyeden 440’ının oy kullanması, üyelerin seçime gösterdiği ilgiyi ortaya koydu.

Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından gerçekleştirilen sayım sonucunda kullanılan oyların büyük bölümü Hamit Özkök lehine çıktı.

386 oy alan Özkök yeniden başkan olurken, Hakan Darılmaz 52 oy aldı. İki oy ise geçersiz sayıldı.

Böylece Aksaray Ticaret Borsası’nda başkanlık seçimi sonuçlanmış oldu.

SEÇİMİN ARDINDAN GÖZLER YENİ DÖNEMDE

Başkanlık seçiminin tamamlanmasının ardından gözler Aksaray Ticaret Borsası’nın yeni dönemde izleyeceği çalışma programına çevrildi.

Aksaray ekonomisinin önemli paydaşlarından biri olan Ticaret Borsası; tarım, hayvancılık, üretim, ticaret ve çiftçilerin karşılaştığı sorunların gündeme taşınmasında önemli bir konumda bulunuyor.

Seçim sürecinde her iki adayın açıklamalarında da üretici, çiftçi, tüccar, esnaf ve besicilerin sorunları öne çıktı.

Seçimin ardından verilen birlik ve beraberlik mesajları ise yarışın sona ermesiyle birlikte borsa üyelerinin ortak hedefler etrafında buluşması yönündeki beklentiyi güçlendirdi.

SANDIKTAN ÇIKAN SONUÇ NET: ÖZKÖK YOLA DEVAM EDİYOR

Aksaray Ticaret Borsası’nda iki adayın yarıştığı başkanlık seçimi, Hamit Özkök’ün yeniden başkan seçilmesiyle sonuçlandı.

386 oyla seçimi kazanan Özkök, Aksaray Ticaret Borsası Başkanlığı görevinde dördüncü dönemine başladı.

Hakan Darılmaz ise seçim sonucunun ardından yaptığı açıklamalarla birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Sandıkların kapanmasıyla birlikte seçim yarışı sona ererken, her iki adayın da seçim sonrasında dostluk ve Aksaray’ın üretim ekonomisine katkı noktasında ortak mesajlar vermesi dikkat çekti.

Aksaray Ticaret Borsası’nda bundan sonraki süreçte yeni yönetimin, seçim döneminde gündeme gelen üretici ve ticaret kesiminin sorunlarına yönelik çalışmalarına odaklanması bekleniyor.