Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



Aksaray Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren Mehmet Salimoğlu Arge Makina’nın, güneş enerjisiyle sanayide proses ısısı ve buhar üretimini hedefleyen yenilikçi projesi, TÜBİTAK 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazandı. Aksaray Üniversitesi’nin akademik katkısıyla yürütülecek proje, yerli ve modüler CSP teknolojisi geliştirerek sanayide fosil yakıt tüketimini azaltmayı ve enerji verimliliğini artırmayı amaçlıyor.

AKSARAY’DAN SANAYİYE GÜNEŞ ENERJİLİ DÖNÜŞÜM HAMLESİ

Aksaray, yenilenebilir enerji ve sanayi teknolojileri alanında dikkat çeken bir Ar-Ge başarısına daha imza attı. Aksaray Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Aksaray Teknopark) bünyesinde faaliyet gösteren Mehmet Salimoğlu Arge Makina Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından geliştirilen “Güneş Enerjisinden Endüstriyel Proses Isısı Üretimi İçin Modüler Parabolik Oluklu CSP Tabanlı Buhar Üretim Ünitesi Geliştirilmesi” projesi, TÜBİTAK 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Proje, güneş enerjisini yalnızca elektrik üretiminde değil, sanayinin yoğun şekilde ihtiyaç duyduğu yüksek sıcaklıklı proses ısısı ve buhar üretiminde kullanmayı hedeflemesi bakımından öne çıkıyor.

SANAYİDE FOSİL YAKITLARA ALTERNATİF YERLİ TEKNOLOJİ

Proje kapsamında geliştirilecek sistem, Parabolik Oluklu CSP (Concentrated Solar Power – Yoğunlaştırılmış Güneş Enerjisi) teknolojisini kullanarak güneş ışınlarını yoğunlaştıracak ve elde edilen ısıyla sanayide kullanılabilecek buhar üretimini sağlayacak.

Bu teknoloji sayesinde;

Sanayi tesislerinde fosil yakıt tüketiminin azaltılması,

Enerji maliyetlerinin düşürülmesi,

Karbon emisyonlarının azaltılması,

Enerji verimliliğinin artırılması,

Üretim süreçlerinin daha sürdürülebilir hale getirilmesi hedefleniyor.

Özellikle tekstil, gıda, kimya, seramik ve metal sanayi gibi yüksek miktarda ısıl enerji kullanan sektörlerde sistemin önemli avantajlar sunması bekleniyor.

MODÜLER YAPISIYLA FARKLI SANAYİ TESİSLERİNE UYUM SAĞLAYACAK

Projenin en dikkat çekici özelliklerinden biri ise geliştirilecek sistemin modüler ve ölçeklenebilir olması.

Bu sayede teknoloji;

Küçük ölçekli işletmelerden büyük organize sanayi tesislerine kadar,

Farklı kapasite ihtiyaçlarına göre uyarlanabilecek,

İhtiyaca göre büyütülebilecek,

Yaygın kullanıma uygun hale getirilebilecek.

Bu esnek yapı, geliştirilecek teknolojinin ticarileşme potansiyelini de önemli ölçüde artırıyor.

ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞ BİRLİĞİNİN GÜÇLÜ ÖRNEĞİ

Projenin akademik danışmanlığını, Aksaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necmettin Şahin yürütüyor.

Yoğunlaştırılmış güneş enerjisi sistemleri, ısı transferi ve enerji teknolojileri alanındaki akademik birikimiyle projeye yön veren Şahin’in çalışmaları, sanayinin üretim tecrübesiyle buluşuyor.

Projeye ayrıca Mersin Teknik Endüstriyel Isıtma Sistemleri yetkilisi Mürsel Şahin de endüstriyel ısıtma sistemleri konusundaki saha deneyimiyle katkı sağlıyor.

Böylece akademik bilgi ile özel sektörün tasarım, üretim ve uygulama kabiliyeti aynı Ar-Ge çalışmasında birleşmiş oluyor.

HEDEF SADECE PROTOTİP DEĞİL, YERLİ TEKNOLOJİ MARKASI OLUŞTURMAK

Projede yalnızca çalışan bir prototip geliştirmek değil, elde edilecek bilgi birikiminin ilerleyen süreçte ticarileştirilebilir yerli bir teknolojiye dönüştürülmesi de amaçlanıyor.

Uzun vadede;

Yerli üretimin güçlendirilmesi,

İthal enerji teknolojilerine bağımlılığın azaltılması,

Türkiye’nin CSP teknolojileri alanındaki rekabet gücünün artırılması hedefleniyor.

Bu yönüyle proje, sadece Aksaray için değil Türkiye’nin enerji teknolojileri ekosistemi açısından da stratejik bir girişim olarak değerlendiriliyor.

ORHAN YÜREK: “TÜBİTAK DESTEĞİ BİZİM İÇİN ÖNEMLİ BİR EŞİK”

Mehmet Salimoğlu Arge Makina Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. yetkilisi Orhan Yürek, TÜBİTAK desteğinin firma açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Yürek, Ar-Ge odaklı büyüme hedefleri doğrultusunda bu desteğin büyük önem taşıdığını belirterek, proje fikrinin geliştirilmesinde Prof. Dr. Necmettin Şahin ile Mürsel Şahin’in bilgi ve tecrübelerinin önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Firma, geliştirilecek teknolojinin sanayiye uygulanabilir çözümler üretmesini hedefliyor.

REKTÖR ARIBAŞ: “KATMA DEĞERLİ TEKNOLOJİLERİ ÖNEMSİYORUZ”

Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş ise projenin üniversite-sanayi iş birliğinin başarılı örneklerinden biri olduğunu vurguladı.

Arıbaş açıklamasında şu değerlendirmelerde bulundu:

“Aksaray’ın son yıllarda hızla gelişen sanayi altyapısı ile Aksaray Üniversitemizin güçlü akademik ve bilimsel potansiyelinin bir araya gelmesi, şehrimizin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesinin artırılması açısından büyük önem taşımaktadır.”

Rektör Arıbaş, Teknopark bünyesinde yürütülen bu projenin bilimsel araştırmaların ekonomik değere dönüşmesine katkı sağlayacağını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Üniversitemiz olarak bilimsel bilgi ve araştırma kapasitemizin sanayimizin ihtiyaçlarıyla buluşmasını, katma değerli ürün ve teknolojilerin geliştirilmesini ve bu çalışmaların Aksaray’ın ekonomik ve teknolojik gelişimine katkı sağlamasını önemsiyoruz.”

AKSARAY TEKNOPARK’IN YENİLİKÇİLİK VİZYONUNA GÜÇLÜ KATKI

Son yıllarda Ar-Ge, girişimcilik ve teknoloji odaklı projelerle dikkat çeken Aksaray Teknopark, TÜBİTAK destekli bu projeyle yenilikçi üretim vizyonunu bir adım daha ileri taşıyor.

Güneş enerjisini sanayinin yüksek sıcaklıklı üretim süreçlerine entegre etmeyi amaçlayan çalışma;

Üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirmesi,

Yerli teknoloji üretimini desteklemesi,

Enerji verimliliğine katkı sunması,

Sürdürülebilir sanayi dönüşümünü hızlandırması bakımından önemli bir kazanım olarak görülüyor.

TÜBİTAK desteğiyle hayata geçirilecek proje, Aksaray’ın teknoloji üreten şehir kimliğini güçlendirirken, Türkiye’nin temiz enerji teknolojilerindeki yerli üretim kapasitesine de önemli katkılar sunmaya hazırlanıyor.