Aksaray Valisi Murat Duru, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tesislerinde yaptığı incelemelerin ardından, kentin spor altyapısı ve sporcu potansiyeline dikkat çekerek Aksaray’ın bir spor merkezi konumunda olduğunu vurguladı.

AKSARAY’DA SPOR ALTYAPISI GÜÇLENİYOR

Aksaray Valisi Murat Duru, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı tesisleri ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. İl Müdürü Aslan Yıldız’dan detaylı brifing alan Duru, kentteki spor yatırımlarının geldiği noktaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Vali Duru, yaptığı açıklamada Aksaray’ın spor alanındaki gelişimine dikkat çekerek, “Sporun şehri… Sporcunun şehri… Spor tesislerinin şehri…” ifadelerini kullandı.

36 SPOR TESİSİ, ON BİNLERCE SPORCU

Kent genelinde önemli bir spor altyapısı bulunduğunu belirten Duru, “26’sı il merkezimizde 10’u ilçelerimizde olmak üzere toplamda 36 spor tesisimiz mevcuttur. Aksarayımız 6500 aktif olmak 41500 lisanslı sporcuya sahiptir. Sporun, sporcunun ve spor tesislerinin şehir Aksaray dememiz inanın abartı olmayacak bir tespittir.” dedi.

Aksaray’daki tesislerin hem kapasite hem de işlevsellik açısından yeterli olduğunu vurgulayan Duru, bu yatırımlarda emeği geçenlere teşekkür etti.

“GENÇLER SPORLA İÇ İÇE YETİŞMELİ”

Gençlerin çok yönlü gelişimine dikkat çeken Vali Duru, spor, sanat ve kültürel faaliyetlerin önemine işaret etti. Duru, “Gençlerimiz spor, sanat ve kültürel etkinliklerle iç içe yetişmelerinin önemi hepimizin malumudur. İlimizde gençlerimizin bedensel ve ruhsal gelişimlerini birlikte destekleyecek her türlü imkâna sahibiz.” ifadelerini kullandı.

Kentte farklı branşlarda geniş imkanlar sunulduğunu belirten Duru, futbol, badminton, tenis, satranç, okçuluk, yüzme, voleybol, atletizm ve boks gibi birçok alanda eğitim verildiğini söyledi.

ULUSLARARASI ORGANİZASYONLARA EV SAHİPLİĞİ

Aksaray’ın spor organizasyonları açısından da tercih edilen bir şehir olduğunu belirten Duru, “Uluslararası müsabakaların yapıldığı, birçok Milli Takımlarımızın dahi hazırlık kampları için tercih ettiği ilimizde, çocuklarımızın ve gençlerimizin yanında olmaya ve tesislerimizi geliştirmeye devam edeceğiz.” dedi.

VATANDAŞLARA SPOR DAVETİ

Kendisinin de sporla ilgilendiğini ifade eden Duru, Aksaraylılara çağrıda bulunarak, “Her bulduğum fırsatta spor yapan bir olarak buradan Aksaraylı hemşerilerimi gençlerimizi bu kadar yeterli ve nitelikli spor tesislerimizde spor yapmaya davet ediyorum.” şeklinde konuştu.

GELECEĞE YÖNELİK VURGULAR

Vali Duru’nun açıklamaları, Aksaray’da spor yatırımlarının ve gençlere yönelik faaliyetlerin artarak devam edeceğine işaret ederken, kentin spor altyapısının daha da güçlendirilmesine yönelik çalışmaların süreceği değerlendiriliyor.