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Kaynak: Haber Merkezi

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



Aksaray Polis Meslek Eğitim Merkezi’nin (POMEM) geleceğiyle ilgili tartışmalar devam ederken, 18. ve 19. Dönem Aksaray eski Milletvekili Mahmut Öztürk’ten dikkat çeken iddialar geldi. Öztürk, polis okulunun yıkılmasına dayanak oluşturduğu öne sürülen raporu hazırlayan mühendislik firmasının Ankara Ulus’taki ofisinin yaklaşık bir yıldır faaliyet göstermediğini iddia ederek, “Bu firmanın verdiği raporla Polis Okulu yıkılacak” ifadelerini kullandı.

Aksaray’da Polis Meslek Eğitim Merkezi’nin geleceğine ilişkin tartışmalar kamuoyunun gündemindeki yerini korurken, konuya ilişkin yeni bir açıklama 18. ve 19. Dönem Aksaray eski Milletvekili Mahmut Öztürk’ten geldi.

Öztürk, yaptığı açıklamada Aksaray POMEM’in mevcut yapısının geleceğiyle ilgili önemli iddialarda bulunurken, okul hakkında “yıkılma raporu” verdiğini belirttiği mühendislik firmasının faaliyet durumunu gündeme taşıdı.

“AKSARAY SESSİZ!”

Aksaray POMEM’in geleceğiyle ilgili tartışmaların sürdüğü bir dönemde açıklama yapan Mahmut Öztürk, kamuoyunun dikkatini raporu hazırladığı belirtilen firmaya çevirdi.

Öztürk açıklamasında, “Aksaray Polis Okuluna Yıkılma Raporu Veren Ehil Mühendislik Firmasının Ankara/Ulus Semtindeki Mustafa Kuloğlu Pasajı'ndaki 54 numaradaki ofisi bir yıldır açılmıyor. Canlarından kağıtlar ise icra ilanları.” ifadelerini kullandı.

Öztürk’ün açıklamasında yer alan bu iddialar, Aksaray POMEM hakkında hazırlanan teknik raporun niteliği, raporu hazırlayan firmanın faaliyet durumu ve söz konusu raporun hangi süreçlerden geçerek karar mekanizmasına taşındığı konusunda yeni soru işaretlerini beraberinde getirdi.

“Toplantıyı iptal ettirenler bunun bilinmesini istemiyorlar”

Mahmut Öztürk, açıklamasının devamında ise POMEM’in geleceğiyle ilgili gerçekleştirildiği belirtilen toplantıya ilişkin de dikkat çekici bir iddia ortaya attı.

Öztürk, “Toplantıyı iptal ettirenler bunun bilinmesini istemiyorlar.” sözleriyle, kamuoyunda tartışılan sürecin bazı yönlerinin vatandaşlardan gizlendiğini öne sürdü.

Bu ifade, Aksaray POMEM’in geleceğine ilişkin kararların hangi aşamada olduğu ve kurumun mevcut binasıyla ilgili nasıl bir yol haritası hazırlandığı konusundaki tartışmaları daha da alevlendirdi.

“BU RAPORLA POLİS OKULU YIKILACAK” İDDİASI

Eski Milletvekili Mahmut Öztürk’ün açıklamasındaki en dikkat çekici bölüm ise POMEM binasının geleceğine ilişkin oldu.

Öztürk, “Bu firmanın verdiği raporla Polis Okulu yıkılacak.” ifadelerini kullandı.

Bu iddia, teknik raporun okul binasının geleceği açısından belirleyici olup olmadığı sorusunu gündeme getirdi. Bir kamu kurumunun hizmet verdiği binanın yıkılması gibi önemli bir kararın teknik incelemeler, mevzuat, yetkili kurumların değerlendirmeleri ve resmi karar süreçleri kapsamında ele alınması gerekiyor.

Dolayısıyla Öztürk’ün gündeme getirdiği iddiaların, ilgili kurumlar tarafından yapılacak açıklamalar ve resmi belgelerle netleştirilmesi bekleniyor.

AKSARAY KAMUOYUNUN YANIT BEKLEDİĞİ SORULAR

POMEM tartışmasıyla birlikte kamuoyunda çeşitli sorular da gündeme geliyor.

Özellikle söz konusu teknik raporun hangi tarihte hazırlandığı, hangi mühendislik kriterlerine göre düzenlendiği, raporu hazırlayan firmanın yetki ve faaliyet durumu, raporun hangi resmi makamlarca incelendiği ve okulun yıkılması yönünde alınmış kesin bir karar bulunup bulunmadığı merak ediliyor.

Bunun yanı sıra, okulun mevcut durumunun bağımsız ve yetkili uzmanlar tarafından yeniden değerlendirilip değerlendirilmediği de kamuoyunun cevap beklediği başlıklar arasında yer alıyor.

GÖZLER YETKİLİ KURUMLARDAN GELECEK AÇIKLAMALARDA

Mahmut Öztürk’ün açıklaması sonrasında gözler Aksaray POMEM’in bağlı bulunduğu ilgili kurumlara ve süreçte yetkili mercilere çevrildi.

Öztürk tarafından dile getirilen iddiaların kamuoyunda karşılık bulabilmesi için, özellikle mühendislik firmasının faaliyet durumu ve hazırladığı belirtilen raporun hukuki ve teknik geçerliliği konusunda resmi açıklama yapılması önem taşıyor.

Aksaray açısından yalnızca bir bina meselesi olmayan POMEM’in geleceği, kentte polis eğitimi, istihdam, ekonomik hareketlilik ve kurumun şehirle olan ilişkisi bakımından da önem taşıyor.

AKSARAY’DA SESSİZLİK BOZULACAK MI?

POMEM’in geleceği konusunda yaşanan tartışmalar sürerken, eski Milletvekili Mahmut Öztürk’ün açıklamasıyla birlikte konu yeni bir boyut kazandı.

Öztürk’ün gündeme taşıdığı “yıkılma raporu”, raporu hazırlayan firmanın faaliyet durumu ve toplantının iptal edildiği yönündeki iddialar kamuoyunun dikkatini çekerken, Aksaraylılar şimdi yetkili kurumlardan açık ve somut bir açıklama bekliyor.

Önümüzdeki süreçte yapılacak resmi açıklamalar ve ortaya konulacak belgeler, Aksaray POMEM’in geleceğiyle ilgili tartışmaların hangi noktaya evrileceğini belirleyecek.

NOT: Haberde yer alan firma, rapor ve toplantıyla ilgili ifadeler, Mahmut Öztürk’ün kamuoyuna yaptığı açıklamadaki iddialardır. İddialara ilişkin ilgili kurum ve firma tarafından bu haber kapsamında doğrulama veya açıklama yapılmış değildir.